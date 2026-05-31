Трамп шукає наступника: один з головних фаворитів втрачає довіру президента США

Президент США Дональд Трамп дедалі частіше замислюється над тим, хто зможе продовжити його політичний курс після завершення президентського терміну. Однак, як повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в оточенні глави Білого дому, один із головних претендентів на роль спадкоємця руху MAGA вже не має беззаперечної підтримки американського лідера.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як пише американське видання, йдеться про віцепрезидента Джей Ді Венса, якого ще донедавна вважали найбільш очевидним кандидатом на президентські вибори 2028 року. За інформацією The New York, у приватних розмовах Трамп дедалі частіше ставить під сумнів політичні перспективи свого соратника.

Співрозмовники журналістів стверджують, що президент регулярно обговорює з радниками питання, чи здатний Венс виграти майбутню президентську кампанію. Водночас сам Трамп нерідко висловлює скепсис щодо його шансів та політичної витривалості.

Попри публічну підтримку віцепрезидента, глава Білого дому продовжує оцінювати інших потенційних кандидатів. Одним із головних конкурентів Венса називають державного секретаря Марко Рубіо. За даними The New York Times, Трамп проводить неформальні опитування серед союзників та гостей, цікавлячись їхньою думкою щодо того, хто міг би стати найкращим продовжувачем його політичного курсу.

Водночас Трамп не відмовляється від підтримки Венса повністю. Він продовжує залучати його до ухвалення важливих рішень та доручає виконання помітних публічних ролей. Однак джерела зазначають, що президент також не приховує невдоволення окремими діями свого віцепрезидента та час від часу публічно критикує його стиль роботи. Попри неоднозначне ставлення президента, Венс залишається одним із найпопулярніших політиків серед прихильників руху MAGA.

