Трамп шукає союзників поза Європою: яку країну втягують у війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість залучення Японії до участі у воєнному конфлікті проти Ірану на тлі недостатньої підтримки з боку європейських союзників. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, ключовим майданчиком для обговорення може стати зустріч у Білому домі з прем'єр-міністром Японії Санаї Такаїчі. Очікується, що Трамп наполягатиме на активнішій ролі Токіо, що ставить японське керівництво у складне становище з урахуванням обмежень, передбачених конституцією країни.

Незважаючи на критику союзників за "помірну" підтримку американо-ізраїльської кампанії, Трамп раніше заявляв, що США здатні діяти самостійно. Проте зараз Вашингтон зацікавлений у додатковій допомозі – зокрема у наданні кораблів для розмінування та супроводу танкерів через Ормузьку протоку.

Такаїчі вже заявила парламенту, що офіційних запитів від США не надходило, проте уряд оцінює можливі кроки. При цьому ситуація ускладнюється додатковим тиском: американська розвідка вказала на "значне зрушення" в її позиції після заяв на підтримку Тайваню, що викликало загострення відносин Японії з Китаєм.

Крім того, у Вашингтоні розраховують, що Токіо може підключитися до виробництва або спільної розробки ракет, необхідних для заповнення американських арсеналів, виснажених війною проти Ірану та підтримкою України.

Таким чином, на тлі зростаючої напруги США намагаються розширити коло союзників, переносячи акцент з Європи на Азію та посилюючи тиск на ключових партнерів у регіоні.

