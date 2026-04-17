Трамп ищет выход из войны: действительно ли Белый дом готов к уступкам Ирану

Президент США Дональд Трамп активизировал попытки договориться о прекращении войны с Ираном на фоне растущего давления внутри страны и ухудшения экономических показателей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сигналом к возможному развороту стала поддержка Белым домом временного прекращения огня между Израилем и Ливаном. По словам высокопоставленного чиновника из стран Персидского залива, Трамп стремится как можно быстрее завершить конфликт и готов рассматривать более гибкие условия.

"Он хочет, чтобы это закончилось, и готов идти на компромиссы", — отметил собеседник издания.

Однако ключевые разногласия сохраняются: Иран не спешит принимать условия, которые позволили бы американскому лидеру сохранить политическое лицо.

Сам Трамп утверждает, что диалог с Тегераном идет успешно, и заявляет о готовности Ирана к сделке. При этом он продолжает настаивать на главном требовании – недопущении появления у Ирана ядерного оружия.

Одним из камней преткновения остается вопрос обогащения урана. По данным источников, Вашингтон предлагает 20-летний мораторий, тогда как Тегеран готов согласиться лишь на пятилетние ограничения. Также США требуют прекратить поставки частично обогащенного урана, но Иран отвергает это условие.

Дополнительную напряженность вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива: Иран демонстрирует способность влиять на глобальные поставки нефти, что усиливает его переговорные позиции.

Эксперты отмечают, что потенциальные уступки Вашингтона могут вызвать вопросы о стратегических целях США. Бывший американский дипломат Кристофер Хилл подчеркнул, что последствия конфликта уже оказались разрушительными и для региона, и для самих Соединенных Штатов.

На этом фоне переговоры приобретают критическое значение – их исход может определить не только судьбу войны, но и расстановку сил на Ближнем Востоке.

