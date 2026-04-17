logo

BTC/USD

74787

ETH/USD

2329.49

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

НОВОСТИ

Трамп ищет выход из войны: действительно ли Белый дом готов к уступкам Ирану

Переговоры буксуют, рейтинги падают: Вашингтон может смягчить позицию по ядерной программе Тегерана

17 апреля 2026, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп активизировал попытки договориться о прекращении войны с Ираном на фоне растущего давления внутри страны и ухудшения экономических показателей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сигналом к возможному развороту стала поддержка Белым домом временного прекращения огня между Израилем и Ливаном. По словам высокопоставленного чиновника из стран Персидского залива, Трамп стремится как можно быстрее завершить конфликт и готов рассматривать более гибкие условия.

"Он хочет, чтобы это закончилось, и готов идти на компромиссы", — отметил собеседник издания. 

Однако ключевые разногласия сохраняются: Иран не спешит принимать условия, которые позволили бы американскому лидеру сохранить политическое лицо.

Сам Трамп утверждает, что диалог с Тегераном идет успешно, и заявляет о готовности Ирана к сделке. При этом он продолжает настаивать на главном требовании – недопущении появления у Ирана ядерного оружия.

Одним из камней преткновения остается вопрос обогащения урана. По данным источников, Вашингтон предлагает 20-летний мораторий, тогда как Тегеран готов согласиться лишь на пятилетние ограничения. Также США требуют прекратить поставки частично обогащенного урана, но Иран отвергает это условие.

Дополнительную напряженность вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива: Иран демонстрирует способность влиять на глобальные поставки нефти, что усиливает его переговорные позиции.

Эксперты отмечают, что потенциальные уступки Вашингтона могут вызвать вопросы о стратегических целях США. Бывший американский дипломат Кристофер Хилл подчеркнул, что последствия конфликта уже оказались разрушительными и для региона, и для самих Соединенных Штатов.

На этом фоне переговоры приобретают критическое значение – их исход может определить не только судьбу войны, но и расстановку сил на Ближнем Востоке.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2026/04/16/trump-badly-wants-to-end-the-iran-war-but-the-off-ramp-remains-elusive-00877748
Теги:

Новости

Все новости