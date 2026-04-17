Трамп шукає вихід із війни: чи справді Білий дім готовий до поступок Ірану

Президент США Дональд Трамп активізував спроби домовитися про припинення війни з Іраном на тлі зростаючого тиску всередині країни та погіршення економічних показників. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Сигналом до можливого розвороту стала підтримка Білим будинком тимчасового припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. За словами високопосадовця з країн Перської затоки, Трамп прагне якнайшвидше завершити конфлікт і готовий розглядати гнучкіші умови.

"Він хоче, щоб це закінчилося, і готовий йти на компроміси", — зазначив співрозмовник.

Однак ключові розбіжності зберігаються: Іран не поспішає приймати умови, які б дозволили американському лідеру зберегти політичну особу.

Сам Трамп стверджує, що діалог із Тегераном йде успішно, і заявляє про готовність Ірану до угоди. При цьому він продовжує наполягати на головній вимогі – недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

Одним із каменів спотикання залишається питання збагачення урану. За даними джерел, Вашингтон пропонує 20-річний мораторій, тоді як Тегеран готовий погодитись лише на п'ятирічні обмеження. Також США вимагають припинити постачання частково збагаченого урану, але Іран відкидає цю умову.

Додаткову напруженість викликає ситуація навколо Ормузької протоки: Іран демонструє здатність впливати на глобальне постачання нафти, що посилює його переговорні позиції.

Експерти зазначають, що потенційні поступки Вашингтона можуть викликати питання щодо стратегічних цілей США. Колишній американський дипломат Крістофер Хілл наголосив, що наслідки конфлікту вже виявилися руйнівними і для регіону, і для Сполучених Штатів.

На цьому тлі переговори набувають критичного значення – їх результат може визначити не лише долю війни, а й розстановку сил на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США переходять на "військові рейки": що задумав Трамп.



