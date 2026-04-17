logo_ukra

BTC/USD

74787

ETH/USD

2329.49

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп шукає вихід із війни: чи справді Білий дім готовий до поступок Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп шукає вихід із війни: чи справді Білий дім готовий до поступок Ірану

Переговори буксують, рейтинги падають: Вашингтон може пом'якшити позицію щодо ядерної програми Тегерана

17 квітня 2026, 08:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп активізував спроби домовитися про припинення війни з Іраном на тлі зростаючого тиску всередині країни та погіршення економічних показників. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Сигналом до можливого розвороту стала підтримка Білим будинком тимчасового припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. За словами високопосадовця з країн Перської затоки, Трамп прагне якнайшвидше завершити конфлікт і готовий розглядати гнучкіші умови.

"Він хоче, щоб це закінчилося, і готовий йти на компроміси", — зазначив співрозмовник.

Однак ключові розбіжності зберігаються: Іран не поспішає приймати умови, які б дозволили американському лідеру зберегти політичну особу.

Сам Трамп стверджує, що діалог із Тегераном йде успішно, і заявляє про готовність Ірану до угоди. При цьому він продовжує наполягати на головній вимогі – недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

Одним із каменів спотикання залишається питання збагачення урану. За даними джерел, Вашингтон пропонує 20-річний мораторій, тоді як Тегеран готовий погодитись лише на п'ятирічні обмеження. Також США вимагають припинити постачання частково збагаченого урану, але Іран відкидає цю умову.

Додаткову напруженість викликає ситуація навколо Ормузької протоки: Іран демонструє здатність впливати на глобальне постачання нафти, що посилює його переговорні позиції.

Експерти зазначають, що потенційні поступки Вашингтона можуть викликати питання щодо стратегічних цілей США. Колишній американський дипломат Крістофер Хілл наголосив, що наслідки конфлікту вже виявилися руйнівними і для регіону, і для Сполучених Штатів.

На цьому тлі переговори набувають критичного значення – їх результат може визначити не лише долю війни, а й розстановку сил на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США переходять на "військові рейки": що задумав Трамп.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.com/news/2026/04/16/trump-badly-wants-to-end-the-iran-war-but-the-off-ramp-remains-elusive-00877748
Теги:

Новини

Всі новини