Трамп испугался, что его посадят: США выдвинули ультиматум Международному уголовному суду

Администрация Трампа оказывает давление на Международный уголовный суд (МУС), требуя изменений в Римский устав, чтобы обезопасить президента США от возможного преследования в будущем. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, пожелавший остаться анонимным.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам источника, Вашингтон выдвинул к МУС сразу три требования. К ранее озвученным таких, как прекратить расследование по израильским военным действиям в Газе и официально завершить предварительное расследование по действиям американских войск в Афганистане, администрация президента США хочет гарантировать, что суд не будет расследовать деятельность Трампа и его соратников.

Если МУС не пойдет на эти уступки, Соединенные Штаты угрожают новыми санкциями. В этот раз не только против судей и прокуроров, но и против самого Суда как института, что может существенно усложнить его работу.

По словам чиновника, американская администрация боится, что по истечении президентского срока Трампа МУС может обратить внимание на действия Трампа и других американских чиновников.

"Возрастает обеспокоенность... что в 2029 году Международный уголовный суд обратит свое внимание на президента, вице-президента, военного министра и других лиц и возбудит против них уголовное преследование", — сказал чиновник администрации Трампа.

По мнению Вашингтона, это создает угрозу национальному суверенитету США.

Соединенные Штаты не являются участником Римского устава, который создал МУС в 2002 году, однако это не мешает американским властям последовательно давить на суд. Ранее США уже ввели санкции против девяти представителей МУС, в том числе судей и прокуроров, работавших над расследованием в отношении американских военных в Афганистане.

