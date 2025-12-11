logo

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп испугался, что его посадят: США выдвинули ультиматум Международному уголовному суду
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп испугался, что его посадят: США выдвинули ультиматум Международному уголовному суду

Администрация президента США выдвинула Международному уголовному суду ультиматум по поводу гарантий неприкосновенности для Трампа.

11 декабря 2025, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Администрация Трампа оказывает давление на Международный уголовный суд (МУС), требуя изменений в Римский устав, чтобы обезопасить президента США от возможного преследования в будущем. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, пожелавший остаться анонимным.

Трамп испугался, что его посадят: США выдвинули ультиматум Международному уголовному суду

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам источника, Вашингтон выдвинул к МУС сразу три требования. К ранее озвученным таких, как прекратить расследование по израильским военным действиям в Газе и официально завершить предварительное расследование по действиям американских войск в Афганистане, администрация президента США хочет гарантировать, что суд не будет расследовать деятельность Трампа и его соратников.

Если МУС не пойдет на эти уступки, Соединенные Штаты угрожают новыми санкциями. В этот раз не только против судей и прокуроров, но и против самого Суда как института, что может существенно усложнить его работу.

По словам чиновника, американская администрация боится, что по истечении президентского срока Трампа МУС может обратить внимание на действия Трампа и других американских чиновников.

"Возрастает обеспокоенность... что в 2029 году Международный уголовный суд обратит свое внимание на президента, вице-президента, военного министра и других лиц и возбудит против них уголовное преследование", — сказал чиновник администрации Трампа.

По мнению Вашингтона, это создает угрозу национальному суверенитету США.

Соединенные Штаты не являются участником Римского устава, который создал МУС в 2002 году, однако это не мешает американским властям последовательно давить на суд. Ранее США уже ввели санкции против девяти представителей МУС, в том числе судей и прокуроров, работавших над расследованием в отношении американских военных в Афганистане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МУС не снимет ордер на арест Путина даже по условиям мирного договора Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп выдвинул ультиматум Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/us-threatens-new-icc-sanctions-unless-court-pledges-not-prosecute-trump-2025-12-10/
Теги:

Новости

Все новости