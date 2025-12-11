Трамп злякався, що його посадять: США висунули ультиматум Міжнародному кримінального суду

Адміністрація Трампа чинить тиск на Міжнародний кримінальний суд (МКС), вимагаючи змін до Римського статуту, щоб убезпечити президента США від можливого переслідування у майбутньому. Про це Reuters повідомив високопосадовець адміністрації Трампа, який побажав залишитися анонімним.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами джерела, Вашингтон висунув до МКС одразу три вимоги. До раніше озвучених таких, як припинити розслідування щодо ізраїльських військових дій у Газі та офіційно завершити попереднє розслідування щодо дій американських військ в Афганістані, адміністрація президента США хоче гарантувати, що суд не розслідуватиме діяльність Трампа та його соратників.

Якщо МКС не піде на ці поступки, Сполучені Штати погрожують новими санкціями. Цього разу не лише проти суддів та прокурорів, а й проти самого Суду як інституції, що може суттєво ускладнити його роботу.

За словами посадовця, американська адміністрація боїться, що після закінчення президентського терміну Трампа, МКС може звернути увагу на дії Трампа та інших американських посадовців.

"Зростає занепокоєння... що у 2029 році Міжнародний кримінальний суд зверне свою увагу на президента, віцепрезидента, військового міністра та інших осіб і порушить проти них кримінальне переслідування", – сказав чиновник адміністрації Трампа.

На думку Вашингтона, це створює загрозу для національного суверенітету США.

Сполучені Штати не є учасником Римського статуту, який створив МКС у 2002 році, однак це не заважає американській владі послідовно тиснути на суд. Раніше США вже запровадили санкції проти дев’ятьох представників МКС, зокрема суддів та прокурорів, які працювали над розслідуванням щодо американських військових в Афганістані.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МКС не зніме ордер на арешт Путіна навіть за умовами мирного договору Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Трамп висунув ультиматум Україні.



