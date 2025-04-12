Трамп издал важный приказ: куда теперь могут зайти американские военные

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп издал директиву, согласно которой военные получают контроль над федеральными землями вдоль американо-мексиканской границы.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В меморандуме, который был обнародован в пятницу, 11 апреля, Трамп приказал нескольким министерствам передать под контроль Минобороны федеральные земли, расположенные вдоль юго-западной границы США с Мексикой, в частности Резервацией Рузвельта в штатах Аризона, Нью-Мексико и Калифорния. В то же время приказ главы Белого дома не распространяется на федеральные индейские резервации.
Трамп также наделил полномочиями министра обороны Пита Гегсета "высылать лиц с военного объекта", что может быть связано с депортацией мигрантов.
Сначала эти полномочия будут реализованы на "ограниченном секторе федеральных земель" с оценкой через 45 дней после пятничного приказа.
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