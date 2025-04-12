Трамп издал важный приказ: куда теперь могут зайти американские военные

Президент США Дональд Трамп издал директиву, согласно которой военные получают контроль над федеральными землями вдоль американо-мексиканской границы.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В меморандуме, который был обнародован в пятницу, 11 апреля, Трамп приказал нескольким министерствам передать под контроль Минобороны федеральные земли, расположенные вдоль юго-западной границы США с Мексикой, в частности Резервацией Рузвельта в штатах Аризона, Нью-Мексико и Калифорния. В то же время приказ главы Белого дома не распространяется на федеральные индейские резервации.

"Согласно директиве, военные получат полномочия строить пограничные барьеры и устанавливать оборудование для мониторинга на этих территориях. Кроме того, эти районы будут объявлены "зонами национальной обороны", – говорится в сообщении.

Трамп также наделил полномочиями министра обороны Пита Гегсета "высылать лиц с военного объекта", что может быть связано с депортацией мигрантов.

Сначала эти полномочия будут реализованы на "ограниченном секторе федеральных земель" с оценкой через 45 дней после пятничного приказа.

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