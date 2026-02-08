Трамп изменил правила экспорта оружия США: какие последствия это может иметь для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал указ, кардинально изменяющий подход Вашингтона к продаже американского вооружения иностранным партнерам. Документ вводит так называемую "Стратегию приоритетной передачи вооружений в интересах Америки", фактически отменяющую принцип "первым пришел — первым получил", который действовал десятилетиями.

Трамп изменил правила экспорта оружия США

Как пишет Reuters, теперь первоочередное право на закупку американского оружия будут иметь государства, которые инвестируют значительные средства в собственную оборону и играют ключевую роль в безопасности своих регионов. По замыслу Белого дома такой подход должен устранить постоянные задержки в производстве и поставке вооружений, вызванные перегрузкой оборонной промышленности США.

Пентагон, Государственный департамент и Министерство торговли получили поручение создать специальный каталог приоритетных платформ и систем. Именно он будет определять, какие виды оружия и какие страны будут отгружаться в первую очередь. В Белом доме признают, что предыдущая система накопила огромную очередь невыполненных контрактов и учитывала реальные угрозы или стратегический вес заказчиков.

Хотя в указе не упоминается ни одно конкретное государство, новые правила логически вписываются в политику НАТО по увеличению оборонных расходов союзников до 5% ВВП в перспективе до 2035 года. Именно страны Альянса остаются ключевыми поставщиками оружия Украине, поэтому Киев потенциально может выиграть от ускорения поставки при условии сохранения приоритета поддержки Украины как критически важного элемента европейской безопасности.

