Трамп змінив правила експорту зброї США: які наслідки це може мати для України

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який кардинально змінює підхід Вашингтона до продажу американського озброєння іноземним партнерам. Документ запроваджує так звану "Стратегію пріоритетного передання озброєнь в інтересах Америки", що фактично скасовує принцип "першим прийшов — першим отримав", який діяв десятиліттями.

Трамп змінив правила експорту зброї США

Як пише Reuters, відтепер першочергове право на закупівлю американської зброї матимуть держави, які інвестують значні кошти у власну оборону та відіграють ключову роль у безпеці своїх регіонів. За задумом Білого дому, такий підхід має усунути постійні затримки у виробництві й постачанні озброєнь, спричинені перевантаженням оборонної промисловості США.

Пентагон, Державний департамент і Міністерство торгівлі отримали доручення створити спеціальний каталог пріоритетних платформ і систем. Саме він визначатиме, які види зброї та яким країнам відвантажуватимуться насамперед. У Білому домі визнають, що попередня система накопичила величезну чергу невиконаних контрактів і не враховувала реальні загрози чи стратегічну вагу замовників.

Хоча в указі не згадується жодна конкретна держава, нові правила логічно вписуються в політику НАТО щодо збільшення оборонних витрат союзників до 5% ВВП у перспективі до 2035 року. Саме країни Альянсу залишаються ключовими постачальниками зброї Україні, тож Київ потенційно може виграти від пришвидшення поставок, за умови збереження пріоритету підтримки України як критично важливого елементу європейської безпеки.

