Трамп изменил свою позицию по отношению к России: во что теперь не верит президент США

Позиция президента США Дональда Трампа относительно войны России против Украины претерпевает заметные изменения, и это влияет на дипломатическую повестку внутри G7. Как сообщает Bloomberg, мировые лидеры фиксируют постепенный уход Вашингтона от предварительных скептических оценок шансов Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После встречи с Путиным на Аляске в прошлом году и до сих пор Трамп считал, что у Киева нет достаточных "карт" для переговоров и Украина должна была бы пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. Однако ситуация меняется на фоне новостей с фронта и личных встреч на полях саммита G7 во Франции.

По данным источников, ключевым моментом стал короткий разговор Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которого украинский президент показал фото разрушенного Успенского собора в Киеве. Собеседники Bloomberg отмечают, что этот эпизод произвел на американского лидера эмоциональное впечатление. После этого Трамп заявил журналистам, что Россия должна пойти на окончание войны. В то же время, американский лидер не прибегал к типовым требованиям к Зеленскому относительно капитуляции Украины.

"Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Я имею в виду, что все это дело абсурдно. Так что я сделаю все, что смогу", — сказал Трамп.

Трамп впервые за длительное время публично допустил возможность ужесточения санкций против Москвы. Кроме того, это произошло после недавнего разговора Трампа и Путина. Как известно, американский лидер усиливал давление и критику на Украину после переговоров с главой Кремля.

"Мы сможем это сделать, потому что нефть уже течет. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, мы не хотим препятствовать США, поэтому мы можем сделать это в ближайшее время", — сказал президент США.

Европейские союзники Украины рассматривают эти сигналы как потенциальный поворот. Один из представителей G7 отметил, что сейчас формируется консенсус: Россия не способна добиться победы на поле боя. По их словам, это существенно отличается от предварительных оценок американской администрации.

После встречи Эмманюэль Макрон, принимающий саммит G7, призвал Зеленского остаться до конца мероприятия, чтобы провести больше встреч с лидерами стран, в том числе с Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух "козырях" Зеленского, которые заставят Трампа поддержать Украину.

Также "Комментарии" писали, что Politico раскрыл тайный компромисс Трампа и G7 в отношении Украины.