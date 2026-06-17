Трамп змінив свою позицію щодо Росії: у що тепер не вірить президент США

Позиція президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України зазнає помітних змін, і це впливає на дипломатичну повістку всередині G7. Як повідомляє Bloomberg, світові лідери фіксують поступовий відхід Вашингтона від попередніх скептичних оцінок щодо шансів України.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Після зустрічі з Путіним на Алясці минулого року і до цього часу Трамп вважав, що Київ не має достатніх "карт" для переговорів і Україна мала б піти на територіальні поступки, аби закінчити війну. Однак ситуація змінюється на тлі новин з фронту та особистих зустрічей на полях саміту G7 у Франції.

За даними джерел, ключовим моментом стала коротка розмова Трампа з Володимиром Зеленським, під час якої український президент показав фото зруйнованого Успенського собору в Києві. Співрозмовники Bloomberg зазначають, що цей епізод справив на американського лідера емоційне враження. Після цього Трамп заявив журналістам, що Росія має піти на закінчення війни. Водночас американський лідер не вдавався до типових вимог до Зеленського щодо капітуляції України.

"Послухайте, Росія повинна укласти угоду. Я маю на увазі, що вся ця справа абсурдна. Тож так, я зроблю все, що зможу", — сказав Трамп.

Трамп уперше за тривалий час публічно допустив можливість посилення санкцій проти Москви. Крім того, це сталося після нещодавньої розмови Трампа та Путіна. Як відомо американський лідер посилював тиск та критику на Україну після переговорів з очільником Кремля.

"Ми зможемо це зробити, бо нафта вже тече. Ми зняли санкції, бо, очевидно, ми не хочемо перешкоджати США, тож ми маємо змогу зробити це найближчим часом", — сказав президент США.

Європейські союзники України трактують ці сигнали як потенційний поворот. Один із представників G7 зазначив, що нині формується консенсус: Росія не здатна досягти перемоги на полі бою. За їхніми словами, це суттєво відрізняється від попередніх оцінок американської адміністрації.

Після зустрічі Емманюель Макрон, який приймає саміт G7, закликав Зеленського залишитися до кінця заходу, аби провести більше зустрічей з лідерами країн, зокрема з Трампом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про два "козирі" Зеленського, які змусять Трампа підтримати Україну.

Також "Коментарі" писали, що Politico розкрило таємний компроміс Трампа і G7 щодо України.