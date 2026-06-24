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Трамп змінив тон: чому у Вашингтоні заговорили про нові можливості для України

Після зустрічі із Зеленським на саміті G7 президент США нібито високо оцінив українські удари по території Росії та зацікавився розширенням військової підтримки

24 червня 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Українська дипломатія побачила перші ознаки можливої зміни підходів Дональда Трампа до війни Росії проти України. Під час неформального спілкування на полях саміту G7 американський лідер позитивно оцінив останні військові успіхи Києва.

Трамп змінив тон: чому у Вашингтоні заговорили про нові можливості для України

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, особливе враження на президента США справили українські операції з ураження цілей далеко за лінією фронту. Джерела стверджують, що Трамп уважно стежив за результатами ударів по російських об'єктах та визнав ефективність дій української армії.

У Києві поки не поспішають робити далекосяжні висновки. Українські чиновники нагадують, що раніше Трамп неодноразово робив гучні заяви, які згодом не знаходили практичного втілення. Проте останні контакти між лідерами дають привід обережного оптимізму.

Особлива увага зараз прикута до питання постачання ракет для систем Patriot та можливості отримання ліцензій на виробництво окремих видів озброєнь. За словами джерел, реакція Трампа та держсекретаря Марко Рубіо на цю тему виявилася значно доброзичливішою, ніж раніше.

На зміну атмосфери звернули увагу та європейські союзники України. У низці столиць вважають, що Вашингтон поступово приходить до розуміння: російська перемога не є зумовленою, а своєчасна підтримка Києва здатна змінити ситуацію на полі бою.

Представники НАТО також наголошують, що успіхи української армії демонструють уразливість російських оборонних рубежів. Саме тому західні країни розглядають можливість подальшого посилення військової допомоги, незважаючи на дискусії щодо масштабів такої підтримки.

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Джерело: https://www.ft.com/content/e08ee46f-8460-456a-977f-a29cc2bda8ef?syn-25a6b1a6=1
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