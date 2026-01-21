Трамп как никогда близок, чтобы остановить всю поддержку Украины, включая оружие: детали

Президент США Дональд Трамп может полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины, включая поставки вооружения, если европейские страны не выполнят его требования по Гренландии. Об этом сообщает The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После заявлений Трампа о возможной покупке или установлении контроля над Гренландией в Дании лидеры Европы надеялись, что эта тема скоро исчезнет с повестки дня. Однако ситуация обострилась после угроз Вашингтона ввести торговые тарифы против восьми европейских стран. По словам министра финансов США Скотта Бессента, европейцам следует осознать простую реальность: их безопасность напрямую зависит от Соединенных Штатов.

"Что произойдет в Украине, если США прекратят поддержку? Все просто развалится", — заявил он.

Трамп объявил о намерении ввести 10% пошлины на импорт из Европы уже с 1 февраля, а с 1 июня повысить их до 25%, если Дания не согласится на продажу Гренландии. Такое экономическое давление стало ответом на проведение европейскими странами военных учений на острове.

Аналитики предостерегают, что эти шаги ставят Европу в очень сложное положение. Трансатлантические отношения подвергаются серьезному испытанию, а НАТО рискует потерять стратегическое единство.

Правительства стран ЕС сейчас обсуждают возможные контрмеры, в частности, введение тарифов на американские товары на сумму более 90 млрд евро и другие экономические ограничения. В то же время, так называемый "инструмент борьбы с принуждением", позволяющий Евросоюзу ограничивать доступ к рынкам и даже права на интеллектуальную собственность, пока не применяется.

Эксперты отмечают: если Европа не продемонстрирует готовность активно защищать свои интересы, Трамп может и дальше использовать экономическое и политическое давление. Это чревато серьезными последствиями не только для Украины, но и для всей системы трансатлантической безопасности.

