Главная Новости Мир США Трамп как никогда близок, чтобы остановить всю поддержку Украины, включая оружие: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп как никогда близок, чтобы остановить всю поддержку Украины, включая оружие: детали

США могут свернуть военную и финансовую помощь Киеву, если Европа не пойдет на уступки Вашингтону

21 января 2026, 14:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп может полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины, включая поставки вооружения, если европейские страны не выполнят его требования по Гренландии. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп как никогда близок, чтобы остановить всю поддержку Украины, включая оружие: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После заявлений Трампа о возможной покупке или установлении контроля над Гренландией в Дании лидеры Европы надеялись, что эта тема скоро исчезнет с повестки дня. Однако ситуация обострилась после угроз Вашингтона ввести торговые тарифы против восьми европейских стран. По словам министра финансов США Скотта Бессента, европейцам следует осознать простую реальность: их безопасность напрямую зависит от Соединенных Штатов.

"Что произойдет в Украине, если США прекратят поддержку? Все просто развалится", — заявил он.

Трамп объявил о намерении ввести 10% пошлины на импорт из Европы уже с 1 февраля, а с 1 июня повысить их до 25%, если Дания не согласится на продажу Гренландии. Такое экономическое давление стало ответом на проведение европейскими странами военных учений на острове.

Аналитики предостерегают, что эти шаги ставят Европу в очень сложное положение. Трансатлантические отношения подвергаются серьезному испытанию, а НАТО рискует потерять стратегическое единство.

Правительства стран ЕС сейчас обсуждают возможные контрмеры, в частности, введение тарифов на американские товары на сумму более 90 млрд евро и другие экономические ограничения. В то же время, так называемый "инструмент борьбы с принуждением", позволяющий Евросоюзу ограничивать доступ к рынкам и даже права на интеллектуальную собственность, пока не применяется.

Эксперты отмечают: если Европа не продемонстрирует готовность активно защищать свои интересы, Трамп может и дальше использовать экономическое и политическое давление. Это чревато серьезными последствиями не только для Украины, но и для всей системы трансатлантической безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп получил ответ: чт готовы большинство стран присоединиться к Совету мира.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/21/opinion/europe-independence-trump-greenland.html
