Трамп як ніколи близький, щоб зупинити всю підтримку України, включно зі зброєю: деталі

Президент США Дональд Трамп може повністю припинити військову та фінансову підтримку України, включно з постачанням озброєння, якщо європейські країни не виконають його вимоги щодо Гренландії. Про це повідомляє The New York Times.

Після заяв Трампа про можливу купівлю або встановлення контролю над Гренландією у Данії лідери Європи сподівалися, що ця тема швидко зникне з порядку денного. Однак ситуація загострилася після погроз Вашингтона запровадити торговельні тарифи проти восьми європейських країн. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, європейцям варто усвідомити просту реальність: їхня безпека напряму залежить від Сполучених Штатів.

"Що станеться в Україні, якщо США припинять підтримку? Усе просто розвалиться", — заявив він.

Трамп оголосив про намір ввести 10% мита на імпорт із Європи вже з 1 лютого, а з 1 червня підвищити їх до 25%, якщо Данія не погодиться на продаж Гренландії. Такий економічний тиск став відповіддю на проведення європейськими країнами військових навчань на острові.

Аналітики застерігають, що ці кроки ставлять Європу в надзвичайно складне становище. Трансатлантичні відносини зазнають серйозного випробування, а НАТО ризикує втратити стратегічну єдність.

Уряди країн ЄС наразі обговорюють можливі контрзаходи, зокрема введення тарифів на американські товари на суму понад 90 млрд євро та інші економічні обмеження. Водночас так званий "інструмент боротьби з примусом", який дозволяє Євросоюзу обмежувати доступ до ринків і навіть права на інтелектуальну власність, поки що не застосовується.

Експерти наголошують: якщо Європа не продемонструє готовність активно захищати свої інтереси, Трамп може й надалі використовувати економічний і політичний тиск. Це загрожує серйозними наслідками не лише для України, а й для всієї системи трансатлантичної безпеки.

