Трамп коварно лишил защиты целую страну: какое циничное решение приняли в Вашингтоне

Соединенные Штаты существенно пересмотрели стоимость ранее заказанных Швейцарией зенитно-ракетных комплексов "Patriot", увеличив цену более чем вдвое. Речь идет о контракте, заключенном еще в 2021 году, когда страна заказала пять батарей систем ПВО и частично профинансировала соглашение. Как сообщает Defence Express, первоначально стоимость контракта составляла около 2,3 млрд. швейцарских франков (примерно 2,5 млрд. долларов США). Однако после пересмотра условий сумма выросла до 4,6 млрд франков (приблизительно 5,88 млрд долларов), что фактически удвоило финансовую нагрузку на швейцарский бюджет.

Помимо резкого удорожания, Швейцария столкнулась и с проблемой сроков поставки. Ранее предполагалось, что комплексы будут переданы в период с 2026 по 2028 год, однако американская сторона предупредила о невозможности соблюсти эти сроки. В результате точные даты получения вооружения остаются неопределенными.

Страна уже внесла авансовый платеж в размере около 833 млн долларов, однако из-за изменения условий контракта возник вопрос о дальнейшем использовании этих средств. В швейцарском правительстве рассматривают вариант направить аванс на другие оборонные закупки, в том числе на истребители F-35, также заказанные ранее.

По предварительным оценкам, общая стоимость систем может вырасти примерно на 50% по сравнению с начальными расчетами. При этом сроки реализации проекта уже вышли за пределы планируемых пяти лет, а ожидания поставок фактически сместились на начало или середину следующего десятилетия.

