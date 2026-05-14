Трамп підступно позбавив захисту цілу країну: яке цинічне рішення прийняли у Вашингтоні

Сполучені Штати суттєво переглянули вартість раніше замовлених Швейцарією зенітно-ракетних комплексів "Patriot", збільшивши ціну більш ніж удвічі. Йдеться про контракт, укладений ще у 2021 році, коли країна замовила п’ять батарей систем ППО та частково профінансувала угоду. Як повідомляє Defence Express, початково вартість контракту становила близько 2,3 млрд швейцарських франків (приблизно 2,5 млрд доларів США). Однак після перегляду умов сума зросла до 4,6 млрд франків (приблизно 5,88 млрд доларів), що фактично подвоїло фінансове навантаження на швейцарський бюджет.

Фото: з відкритих джерел

Окрім різкого подорожчання, Швейцарія зіткнулася і з проблемою строків постачання. Раніше передбачалося, що комплекси будуть передані у період з 2026 по 2028 рік, однак американська сторона попередила про неможливість дотриматися цих термінів. У результаті точні дати отримання озброєння наразі залишаються невизначеними.

Країна вже внесла авансовий платіж у розмірі близько 833 млн доларів, однак через зміну умов контракту виникло питання щодо подальшого використання цих коштів. У швейцарському уряді розглядають варіант спрямувати аванс на інші оборонні закупівлі, зокрема на винищувачі F-35, які також були замовлені раніше.

За попередніми оцінками, загальна вартість систем може зрости ще приблизно на 50% у порівнянні з початковими розрахунками. При цьому строки реалізації проєкту вже вийшли за межі запланованих п’яти років, а очікування поставок фактично змістилися на початок або середину наступного десятиліття.

Портал "Коментарі" вже писав, що Словаччина продовжує активно нарощувати постачання боєприпасів для України, і їхні обсяги вже вимірюються мільйонами одиниць. За словами президента країни Петера Пеллегріні, у майбутньому ця тенденція лише посилюватиметься. Про це він заявив після участі у зустрічі представників Бухарестської дев’ятки, повідомляє Teraz.