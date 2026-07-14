Трамп меняет курс: готов ли Белый дом открыть путь к самым жестким санкциям против России

Президент США Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект о масштабном усилении санкционного давления на Россию, который в течение нескольких лет продвигал сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации телеканала, решение главы государства стало важным политическим сигналом для Конгресса. До последнего времени оставалось неясно, согласится ли Трамп поддержать инициативу, поскольку ранее он неоднократно критиковал документ, считая, что президент должен обладать более широкими полномочиями самостоятельно вводить ограничения без дополнительных законодательных механизмов.

После продолжительных консультаций авторы инициативы – Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь – заявили, что достигли взаимопонимания с администрацией. Теперь законопроект получил реальные шансы на быстрое прохождение через Сенат.

Лидер республиканского большинства Джон Тун отметил, что Белый дом активно участвовал в работе над документом и выразил надежду на его поддержку обеими партиями. По его словам, санкционный пакет был одним из главных проектов Грэма в последние дни его жизни и может стать его главным политическим наследием.

Согласно проекту закона, президент США сможет вводить чрезвычайно высокие пошлины против государств, продолжающих закупать российские нефть, природный газ и уран. Таким образом Вашингтон рассчитывает усилить экономическое давление на Кремль и одновременно осложнить Москве сохранение экспортных доходов, которые используются для финансирования войны против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС готовит крупнейший санкционный удар: Каллас рассказала, кому в РФ не поздоровится.



