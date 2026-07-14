logo_ukra

BTC/USD

62651

ETH/USD

1783.57

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп змінює курс: чи готовий Білий дім відкрити шлях до найжорсткіших санкцій проти Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп змінює курс: чи готовий Білий дім відкрити шлях до найжорсткіших санкцій проти Росії

Після довгих суперечок президент США погодився підтримати закон, який може вдарити не лише по Москві, а й щодо її найбільших торгових партнерів

14 липня 2026, 07:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроект про масштабне посилення тиску санкцій на Росію, який протягом декількох років просував сенатор Ліндсі Грем. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому.

Трамп змінює курс: чи готовий Білий дім відкрити шлях до найжорсткіших санкцій проти Росії

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією телеканалу, рішення глави держави стало важливим політичним сигналом Конгресу. До останнього часу залишалося неясно, чи погодиться Трамп підтримати ініціативу, оскільки раніше він неодноразово критикував документ, вважаючи, що президент повинен мати ширші повноваження самостійно вводити обмеження без додаткових законодавчих механізмів.

Після тривалих консультацій автори ініціативи – Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь – заявили, що досягли порозуміння з адміністрацією. Наразі законопроект отримав реальні шанси на швидке проходження через Сенат.

Лідер республіканської більшості Джон Тун зазначив, що Білий дім брав активну участь у роботі над документом і висловив надію на його підтримку обома партіями. За його словами, санкційний пакет був одним із головних проектів Грема в останні дні його життя і може стати його головною політичною спадщиною.

Згідно з проектом закону, президент США зможе вводити надзвичайно високі мита проти держав, які продовжують закуповувати російські нафту, природний газ та уран. Таким чином, Вашингтон розраховує посилити економічний тиск на Кремль і одночасно ускладнити Москві збереження експортних доходів, які використовуються для фінансування війни проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС готує найбільший санкційний удар: Каллас розповіла, кому в РФ не поздоровиться.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/07/13/politics/trump-russia-sanctions-graham
Теги:

Новини

Всі новини