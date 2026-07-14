Трамп змінює курс: чи готовий Білий дім відкрити шлях до найжорсткіших санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроект про масштабне посилення тиску санкцій на Росію, який протягом декількох років просував сенатор Ліндсі Грем. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією телеканалу, рішення глави держави стало важливим політичним сигналом Конгресу. До останнього часу залишалося неясно, чи погодиться Трамп підтримати ініціативу, оскільки раніше він неодноразово критикував документ, вважаючи, що президент повинен мати ширші повноваження самостійно вводити обмеження без додаткових законодавчих механізмів.

Після тривалих консультацій автори ініціативи – Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь – заявили, що досягли порозуміння з адміністрацією. Наразі законопроект отримав реальні шанси на швидке проходження через Сенат.

Лідер республіканської більшості Джон Тун зазначив, що Білий дім брав активну участь у роботі над документом і висловив надію на його підтримку обома партіями. За його словами, санкційний пакет був одним із головних проектів Грема в останні дні його життя і може стати його головною політичною спадщиною.

Згідно з проектом закону, президент США зможе вводити надзвичайно високі мита проти держав, які продовжують закуповувати російські нафту, природний газ та уран. Таким чином, Вашингтон розраховує посилити економічний тиск на Кремль і одночасно ускладнити Москві збереження експортних доходів, які використовуються для фінансування війни проти України.

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