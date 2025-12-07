Трамп мгновенно превратится в "хромую утку": президента США ждут серьезные проблемы

Президент США Дональд Трамп может потерять значительную часть своего политического веса уже в 2026 году, если демократы обретут большинство в Палате представителей. Об этом заявил профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг, отметив, что такой сценарий существенно изменит баланс сил в Вашингтоне и скажется на глобальном отношении к американской администрации.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что шансы Демократической партии выиграть выборы именно в Палату представителей значительно выше, чем успешно побороться за Сенат, где переизбирается лишь треть состава и где избирательные округа сейчас больше способствуют республиканцам. Однако даже незначительное преимущество в нижней палате ослабит позиции Трампа.

"Если демократы выиграют выборы в Палату представителей, то проблема Трампа и его Белого дома, его администрации будет то, что Трамп превратится мгновенно в хромую утку, как называют в Америке президентов второго срока, когда они уже досиживают свой срок. Потому что республиканцам придется думать, кого выдвигать в президенты", – уверяет Айзенберг.

Победа демократов станет сигналом потенциальных кандидатов от Республиканской партии пересмотреть свои стратегии. Айзенберг отмечает, что мечтающие об Овальном кабинете политики будут вынуждены корректировать программы, ориентируясь на настроения избирателей, а не на Трампа.

"Позиция самого Трампа, как вот такого президента-хромой утки, она будет значительно слабее, потому что просто с ним перестанут настолько отчисляться в мире, как с ним считаются сейчас. Потому что будут ждать смены власти, будут ожидать, что вот если республиканцы проиграли выборы в Конгресс, то наверняка можно ожидать с одной стороны, что демократы вернут себе Белый дом, а с другой стороны, что республиканцы выдвинут кого-то, кто будет проводить другую политику", — объясняет профессор.

По его словам, "политика Трампа непопулярна", поэтому при победе демократов в Палате представителей также будут существенные изменения и в Конгрессе, а в результате изменения во внешней и внутренней политике США.

Выборы в Палату представителей США пройдут 3 ноября 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры ЕС просят Зеленского не сдавать Донбасс России.

Также "Комментарии" писали, что сын Трампа набросился на Зеленского из-за коррупции и войны в Украине.