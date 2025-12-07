Трамп мгновенно превратится в "хромую утку": президента США ждут серьезные проблемы

Рубрики
Президент США Дональд Трамп может потерять значительную часть своего политического веса уже в 2026 году, если демократы обретут большинство в Палате представителей. Об этом заявил профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг, отметив, что такой сценарий существенно изменит баланс сил в Вашингтоне и скажется на глобальном отношении к американской администрации.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что шансы Демократической партии выиграть выборы именно в Палату представителей значительно выше, чем успешно побороться за Сенат, где переизбирается лишь треть состава и где избирательные округа сейчас больше способствуют республиканцам. Однако даже незначительное преимущество в нижней палате ослабит позиции Трампа.
Победа демократов станет сигналом потенциальных кандидатов от Республиканской партии пересмотреть свои стратегии. Айзенберг отмечает, что мечтающие об Овальном кабинете политики будут вынуждены корректировать программы, ориентируясь на настроения избирателей, а не на Трампа.
По его словам, "политика Трампа непопулярна", поэтому при победе демократов в Палате представителей также будут существенные изменения и в Конгрессе, а в результате изменения во внешней и внутренней политике США.
Выборы в Палату представителей США пройдут 3 ноября 2026 года.
