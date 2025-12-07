Трамп миттєво перетвориться на "кульгаву качку": президента США чекають серйозні проблеми

Президент США Дональд Трамп може втратити значну частину своєї політичної ваги вже у 2026 році, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників. Про це заявив професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг, наголосивши, що такий сценарій суттєво змінить баланс сил у Вашингтоні та позначиться на глобальному ставленні до американської адміністрації.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Ігор Айзенберг в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що шанси Демократичної партії виграти вибори саме до Палати представників є значно вищими, ніж успішно поборотися за Сенат, де переобирається лише третина складу і де виборчі округи зараз більше сприяють республіканцям. Однак, навіть незначна перевага у нижній палаті послабить позиції Трампа.

"Якщо демократи виграють вибори до Палати представників, то проблема Трампа і його Білого дому, його адміністрації буде те, що Трамп перетвориться миттєво на кульгаву качку, як називають в Америці президентів другого терміну, коли вони вже досиджують свій термін. Тому що республіканцям доведеться думати, кого висувати в президенти", — запевняє Айзенберг.

Перемога демократів стане сигналом для потенційних кандидатів від Республіканської партії переглянути свої стратегії. Айзенберг зазначає, що політики, які мріють про Овальний кабінет, будуть змушені коригувати програми, орієнтуючись на настрої виборців, а не на Трампа.

"Позиція самого Трампа, як от такого президента-кульгавої качки, вона буде значно слабшою, тому що просто з ним перестануть настільки от рахуватися в світі, як з ним рахуються зараз. Тому що будуть чекати зміни влади, будуть очікувати, що от якщо республіканці програли вибори до Конгресу, то напевно можна очікувати з одного боку, що демократи повернуть собі Білий дім, а з другого боку, що республіканці висунуть когось, хто буде іншу політику проводити", — пояснює професор.

За його словами, "політика Трампа непопулярна", тому при перемозі демократів у Палаті представників також будуть суттєві зміни й в Конгресі, а як наслідок зміни у зовнішній та внутрішній політиці США.

Вибори до Палати представників США відбудуться 3 листопада 2026 року.

