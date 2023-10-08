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Трамп-ммладший сделал странное заявление, что через два дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины

GeoConfirmed ответила Трампу-младшему, что они собрали более 23 тысяч видео о войне в Украине

сегодня, 21:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Сын бывшего американского президента сделал в Сети странное заявление, где сравнил полномасштабное вторжение РФ в Украину и вооруженное нападение на Израиль за количество видео. Так Дональд Трамп-младший заявил, что "за несколько часов увидел больше видео из этой войны в Израиле , чем почти за 2 года из Украины".

Трамп-ммладший сделал странное заявление, что через два дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины

Дональд Трамп-младший (фото из открытых источников)

Об этом он написал в соцсети Х


"Как это возможно, что я за несколько часов увидел больше видео из этой войны в Израиле, чем из Украины почти за 2 года?" — спросил Трамп-младший.

Зато большая геолокационная платформа GeoConfirmed ответила Трампу-младшему, что за полтора года полномасштабного вторжения в Украину насобирала около 23 тысяч видео о войне.

"Если вы не захотите смотреть, то действительно не увидите", — ответила GeoConfirmed и добавила карту с иконками, с гиперссылками на события в том или ином регионе Украины.

Трамп-ммладший сделал странное заявление, что через два дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль активировал пункт 40. Офис премьер-министра Израиля сообщил , что кабинет безопасности проголосовал за официальное введение военного положения в стране. Это означает, что израильская армия может официально проводить ключевые военные действия. Теперь стало известно, что Израиль принял решение активировать пункт 40, который в последний раз использовался в 1973 году, когда произошла Война Судного дня.

Также "Комментарии" сообщали о том, почему ХАМАС напал на Израиль - Блинкен назвал вероятную причину. Срыв потенциальной нормализации отношений еврейского государства с Саудовской Аравией мог быть одной из причин, побудившей лидеров ХАМАС совершить вооруженное нападение на Израиль. Такое предположение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в прошлом месяце, что его страна уже на пороге мира с Саудовской Аравией, который может сменить Ближний Восток.



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