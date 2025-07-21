Трамп может лишить Путина сверхдоходов от продажи нефти уже сейчас: что нужно сделать

Вместо радикальных мер администрация Дональда Трампа могла бы решиться на дипломатическую стратегию: убедить Индию отказаться от покупки российской нефти, одновременно стимулируя Саудовскую Аравию увеличить добычу, чтобы избежать скачка мировых цен. Таким образом США могут ударить по российским нефтяным доходам без рискованных "вторичных тарифов". Такое мнение высказал обозреватель по особым вопросам агентства Reuters Хьюго Диксон.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Вашингтон имеет немалый дипломатический арсенал, чтобы договориться с Дели и Анкарой о выгодной замене поставок", — говорит Диксон.

В публикации говорится, что Евросоюз уже снизил верхний предел закупок российской нефти до 47,6 доллара за баррель, и США могут пойти еще дальше. Все, что нужно – это провести серию убедительных переговоров, заставив Индию и Турцию отказаться от закупок. Таким образом можно достичь ценового предела даже в 40 долларов за баррель, считает Диксон.

Также аналитик предлагает жесткие санкции против всех судов так называемого "теневого флота" России, что позволило бы усилить контроль за соблюдением ценовых ограничений.

"Путин дерзкий, поэтому истощение его бюджета может быть недостаточным. Но если США действительно нарастят поставки оружия Украине, а Европа подключится, используя замороженные 300 миллиардов долларов активов РФ, Кремль может оказаться под чрезмерным давлением", — констатировал Диксон.

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