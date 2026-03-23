Трамп може "покарати" ЄС за відмову від допомоги в Ірані: розмінною монетою може стати Україна

Європейські лідери все частіше висловлюють побоювання, що ескалація конфлікту навколо Ірану може призвести до скорочення підтримки України з боку США. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах ЄС.

За даними видання, у Брюсселі побоюються, що Дональд Трамп може піти на кроки у відповідь проти європейських союзників за їх стриману позицію на Близькому Сході – аж до припинення військової та розвідувальної допомоги Києву, що залишилася.

Трамп останніми днями відкрито критикував Європу за відмову підтримати його дії і навіть ув'язав участь США в НАТО із ситуацією навколо Ірану. Додаткову тривогу викликала пропозиція Москви: Кремль нібито був готовий припинити обмін розвідданими з Тегераном в обмін на відмову Вашингтона ділитися інформацією з Україною. Хоча США відкинули цю ініціативу, сам факт подібних переговорів посилив побоювання до ЄС.

Дипломати також попереджають про практичні ризики: війна на Близькому Сході вже виснажує запаси озброєнь, які критично необхідні Україні. Зокрема, йдеться про системи ППО, включаючи Patriot, які активно використовуються у регіоні.

На цьому фоні європейські лідери Еммануель Макрон, Кір Стармер та генсек НАТО Марк Рютте посилюють дипломатичну активність, демонструючи підтримку США щодо безпеки Ормузької протоки.

За словами джерел, такі кроки спрямовані не лише на стабілізацію ситуації у регіоні, а й на збереження уваги Вашингтона до України. У ЄС визнають: у відносинах із Трампом важлива не лише політика, а й демонстрація лояльності, оскільки "іноді видимість відіграє більшу роль, ніж зміст".

