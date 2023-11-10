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Трамп может назначить вице-президентом антиукраинского телеведущего

Такер Карлсон ранее был ведущим на республиканском телеканале Fox News

сегодня, 12:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента. Как передает портал "Комментарии", такое заявление экс-глава Белого дома сделал на шоу Клея Тревиса и Бака Секстона.

Трамп может назначить вице-президентом антиукраинского телеведущего

Такер Карлсон. Фото из открытых источников

"Мне очень нравится Такер, думаю, я бы рассмотрел его кандидатуру… потому что у него отличный здравый смысл. Знаете, когда говорят, что вы, ребята, консерваторы, или я консерватор, дело не в том, что мы консервативны, а в том, что у нас здравый смысл" – высказался Дональд Трамп.


Стоит отметить, о Такере Карлсоне известно, что он ранее был ведущим на республиканском телеканале Fox News. В своих выступлениях он часто высказывался негативно об Украине, транслировал российские пропагандистские нарративы.

Также обращает на себя внимание тот факт, что Такера Карлсона неоднократно репостил на свою страницу владелец соцсети X Илон Маск.

Читайте также на портале "Комментарии" — опросы демонстрируют, что, если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, действующий президент-демократ Джо Байден уступил бы своему сопернику и предшественнику – республиканцу Дональду Трампу. Последний уже оглашает список "жертв", с которыми разберется, если вернется в Белый дом. И вряд ли будет позитивно настроен к Украине, президент которой Владимир Зеленский на днях "уколол" Трампа, уверяющего, что способен остановить российско-украинскую войну за 24 часа. В американской прессе, меж тем, всё чаще выходят статьи, суть которых, – Украина не сумеет добиться справедливого мира и находится сейчас в худшей ситуации, чем год назад. О чем говорят внутриамериканские тенденции? Есть ли у Украины шанс добиться большей поддержки, а не потерять ту, что пока имеется? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:51

Тобто люди зі здоровим глуздом антиукраїнські? Чи антиюдейські?


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