Трамп может получить неожиданную поддержку, которая его выведет в президенты

В президентской гонке в Соединенных Штатах произошел новый поворот. Пошли слухи, что третий кандидат – Роберт Кеннеди-младший может поддержать кандидата Дональда Трампа.

Роберт Кеннеди-младший

По словам политтехнолога Олега Постернака, у Кеннеди общенациональный рейтинг где-то в 8-15%. К нему склонялась часть республиканского электората, не желавшая голосовать за Трампа, часть демократического электората, особенно те, кто считал Джо Байдена старым, и часть "двойных ненавистников".

"Кеннеди-младший мог бы стать электоральным плацдармом для Трампа в критический период кризиса его кампании, связанной с отсутствием возможностей для уверенного расширения электоральной базы", — считает Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет отрицать результаты выборов, если он на них проиграет. Но при условии, что сочтет голосование честным. При этом Трамп заявил, что если он проиграет выборы, то Соединенные Штаты упадут в такой штопор, подобного которому они еще никогда раньше не видела — как в 1929 году.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что не будет оспаривать результаты выборов, если сочтет их справедливыми. "Если я увижу, что у нас будут честные и свободные выборы, а я надеюсь, что смогу это сказать, вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек", — заявил бывший глава Белого дома. Также, по мнению Дональда Трампа, "за последние четыре года были сделаны шаги, которые сделают" предстоящие выборы президента в ноябре "свободными и справедливыми".



