Трамп на деньгах: Минфин США планирует выпустить уникальную банкноту номиналом в 250 долларов

Исторический прецедент в США: Дональд Трамп может стать первым за 150 лет живым человеком на долларовой купюре

28 мая 2026, 16:35
Министерство финансов США активно лоббирует инициативу по введению в обращение новой денежной купюры номиналом 250 долларов, на которой планируют изобразить Дональда Трампа. Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники, в случае утверждения этого проекта, политик получит уникальный статус.

Трамп на деньгах: Минфин США планирует выпустить уникальную банкноту номиналом в 250 долларов

Иллюстративное фото

"Он станет первым за последние полтора века человеком, — отмечают авторы публикации, анализируя американские традиции печати денег, — чей портрет появится на долларовой банкноте при жизни".

Чиновники уже подготовили и продемонстрировали первые визуальные макеты будущей купюры, где содержатся подписи действующего главы государства и руководителя профильного министерства. Разработкой дизайна занимался известный британский художник Иэн Александер.

"У меня даже был личный разговор с Трампом по поводу этой банкноты, — поделился создатель эскиза, рассказывая о деталях процесса художественного моделирования, — обсуждая концепцию ее оформления".

Сейчас идея находится на стадии обсуждения, а опубликованные в СМИ фотографии прототипа уже вызвали оживленные дискуссии среди экспертов и американского общества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал сенсационные подробности масштабного строительства, развернувшегося непосредственно возле Белого дома. Сооружение, которое в официальных отчетах презентуют как новый зал для официальных баллов, на самом деле огромный подземный оборонный объект со сверхмощной защитой от воздушных угроз.                          



