Трамп на деньгах: Минфин США планирует выпустить уникальную банкноту номиналом в 250 долларов

Недилько Ксения
Министерство финансов США активно лоббирует инициативу по введению в обращение новой денежной купюры номиналом 250 долларов, на которой планируют изобразить Дональда Трампа. Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники, в случае утверждения этого проекта, политик получит уникальный статус.
Чиновники уже подготовили и продемонстрировали первые визуальные макеты будущей купюры, где содержатся подписи действующего главы государства и руководителя профильного министерства. Разработкой дизайна занимался известный британский художник Иэн Александер.
Сейчас идея находится на стадии обсуждения, а опубликованные в СМИ фотографии прототипа уже вызвали оживленные дискуссии среди экспертов и американского общества.
