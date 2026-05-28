Трамп на деньгах: Минфин США планирует выпустить уникальную банкноту номиналом в 250 долларов

Министерство финансов США активно лоббирует инициативу по введению в обращение новой денежной купюры номиналом 250 долларов, на которой планируют изобразить Дональда Трампа. Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники, в случае утверждения этого проекта, политик получит уникальный статус.

"Он станет первым за последние полтора века человеком, — отмечают авторы публикации, анализируя американские традиции печати денег, — чей портрет появится на долларовой банкноте при жизни".

Чиновники уже подготовили и продемонстрировали первые визуальные макеты будущей купюры, где содержатся подписи действующего главы государства и руководителя профильного министерства. Разработкой дизайна занимался известный британский художник Иэн Александер.

"У меня даже был личный разговор с Трампом по поводу этой банкноты, — поделился создатель эскиза, рассказывая о деталях процесса художественного моделирования, — обсуждая концепцию ее оформления".

Сейчас идея находится на стадии обсуждения, а опубликованные в СМИ фотографии прототипа уже вызвали оживленные дискуссии среди экспертов и американского общества.

