Трамп на грошах: Мінфін США планує випустити унікальну банкноту номіналом 250 доларів

Міністерство фінансів США активно лобіює ініціативу щодо введення в обіг нової грошової купюри номіналом 250 доларів, на якій планують зобразити Дональда Трампа. Як повідомляє видання The Washington Post із посиланням на власні інформовані джерела, у разі затвердження цього проєкту політик отримає унікальний статус.

"Він стане першою за останні півтора століття людиною, — зазначають автори публікації, аналізуючи американські традиції друку грошей, — чий портрет з'явиться на доларовій банкноті за життя".

Урядовці вже підготували та продемонстрували перші візуальні макети майбутньої купюри, де містяться підписи чинного глави держави та керівника профільного міністерства. Розробкою дизайну займався відомий британський митець Іен Александер.

"Я навіть мав особисту розмову з Трампом щодо цієї банкноти, — поділився творець ескізу, розповідаючи про деталі процесу художнього моделювання, — обговорюючи концепцію її оформлення".

Наразі ідея перебуває на стадії обговорення, а опубліковані у медіа світлини прототипу вже викликали жваві дискусії серед експертів та американського суспільства.

