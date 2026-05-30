Трамп на долларах еще при жизни: в США разразился скандал из-за секретного проекта новой купюры

В США набирает обороты громкий скандал вокруг возможного выпуска новой банкноты номиналом в 250 долларов с изображением действующего президента Дональда Трампа. Как сообщает The Washington Post, представители администрации главы Белого дома якобы не раз требовали от Бюро гравировки и печати подготовить соответствующие макеты будущей купюры.

По данным издания, инициатива исходила от политических назначенцев Министерства финансов США, продвигавших идею создания новой банкноты в рамках подготовки к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что американское законодательство более полутора веков запрещает размещать на национальной валюте портреты живых людей. Последний раз подобный прецедент произошел еще в XIX веке, после чего правила были изменены.

Согласно обнародованной информации, чиновникам даже передали дизайн-макет, где лицо Трампа расположено в центре купюры между подписями президента и министра финансов. Автор эскиза, британский художник Иен Александер, утверждает, что лично обсуждал проект с Трампом, якобы одобрившим отдельные дизайнерские решения.

Впрочем, эксперты напоминают, что создание новой банкноты чрезвычайно сложный процесс, который требует многолетней подготовки, согласования с Федеральной резервной системой и внедрения многочисленных элементов защиты от подделок.

На этом фоне особый резонанс получили сообщение об увольнении руководительницы типографии, которая, по данным источников, указывала чиновникам на юридические препятствия для реализации такой идеи. Несмотря на это, дискуссия вокруг "доллара Трампа" продолжает набирать политические обороты и уже стала одной из самых громких тем в Вашингтоне.

