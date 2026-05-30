Трамп пройшов перевірку на здоров'я: лікарі розкрили результати обстеження 79-річного президента

Президент США Дональд Трамп пройшов масштабне медичне обстеження, за підсумками якого лікарі дійшли висновку, що глава держави перебуває у чудовій фізичній та когнітивній формі та здатний у повному обсязі виконувати обов'язки верховного головнокомандувача.

Згідно з висновком лікаря Шона Барбабеллі, обстеження проводилося в Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда. У ньому взяли участь 22 спеціалісти, які провели комплексну діагностику, включаючи комп'ютерну томографію, обстеження серцево-судинної системи, скринінг на онкологічні захворювання та низку профілактичних тестів.

Сам Трамп після візиту до медиків заявив, що результати виявилися "ідеальними". Лікарський звіт підтверджує його слова, відзначаючи хороші показники роботи серця, легень, нервової системи та загальний стан організму.

При цьому фахівці зафіксували збільшення ваги президента. Наразі він важить близько 108 кілограмів, що на шість кілограмів більше у порівнянні з торішнім обстеженням. Індекс маси тіла Трампа становить 29,7 – це наближається до медичного порога ожиріння. У зв'язку з цим лікарі рекомендували йому скоригувати харчування, збільшити фізичну активність та продовжити контроль ваги.

Особлива увага була приділена когнітивним здібностям президента. Трамп знову пройшов Монреальську когнітивну оцінку, яка застосовується до раннього виявлення деменції та інших порушень пам'яті. Як і в попередні роки, він набрав максимальні 30 балів із 30 можливих.

У звіті також згадуються сліди синців на руках президента. Медики пояснили їх частими рукостисканнями та прийомом аспірину, який використовується у профілактичних цілях. Крім того, лікарі відзначили покращення стану венозної системи порівняно з минулим роком, коли у Трампа була діагностована хронічна венозна недостатність.

У Білому домі наголошують, що напружений робочий графік, регулярні публічні заходи та фізична активність продовжують позитивно впливати на загальний стан здоров'я американського лідера.

