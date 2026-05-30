Трамп на доларах ще за життя: у США спалахнув скандал через секретний проєкт нової купюри

У США набирає обертів гучний скандал навколо можливого випуску нової банкноти номіналом 250 доларів із зображенням чинного президента Дональда Трампа. Як повідомляє The Washington Post, представники адміністрації глави Білого дому нібито неодноразово вимагали від Бюро гравіювання та друку підготувати відповідні макети майбутньої купюри.

За даними видання, ініціатива виходила від політичних призначенців Міністерства фінансів США, які просували ідею створення нової банкноти в межах підготовки до святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що американське законодавство понад півтора століття забороняє розміщувати на національній валюті портрети живих людей. Востаннє подібний прецедент стався ще у XIX столітті, після чого правила були змінені.

Згідно з оприлюдненою інформацією, чиновникам навіть передали дизайн-макет, де обличчя Трампа розташоване в центрі купюри між підписами президента та міністра фінансів. Автор ескізу, британський художник Ієн Александер, стверджує, що особисто обговорював проєкт із Трампом, який нібито схвалив окремі дизайнерські рішення.

Втім, експерти нагадують, що створення нової банкноти є надзвичайно складним процесом, який потребує багаторічної підготовки, погодження з Федеральною резервною системою та впровадження численних елементів захисту від підробок.

На цьому тлі особливого резонансу набули повідомлення про звільнення керівниці друкарні, яка, за даними джерел, вказувала чиновникам на юридичні перешкоди для реалізації такої ідеї. Попри це, дискусія навколо "долара Трампа" продовжує набирати політичних обертів і вже стала однією з найгучніших тем у Вашингтоні.

