Трамп на следующей неделе может добровольно сдаться полиции и сесть в тюрьму: подробности

Экс-президент США Дональд Трамп может явиться в полицию с повинной по делу о подрыве результатов выборов в 2020 году в штате Джорджия, и оказаться в тюрьме округа Фултон. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, Трамп, как ожидается, сделает это в следующий четверг или пятницу, 24 или 25 августа соответственно.

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Команда экс-президента уже связалась с офисом окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис, и ожидается, что переговоры продолжатся в начале следующей недели об условиях его явки и характере сдачи. Другие обвиняемые также связались с окружным прокурором, рассказали источники издания.

Уиллис дал Трампу и другим фигурантам дела, в котором утверждается, что они участвовали в схеме рэкета и других преступлениях в попытках отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии, время до 25 августа, чтобы они добровольно сдались.

Это почти двухнедельное "окно" для добровольной сдачи дало ответчикам время для планирования и потенциального обращения к прокурорам, чтобы обсудить, как будет работать этот процесс.

Официальные лица пообещали обращаться с Трампом и его соратниками так же, как с любым подсудимым. Однако, отмечается в публикации, это может оказаться невозможным из-за мер предосторожности, необходимых для бывшего президента, и громкого характера некоторых из его дел.

Также ожидается, что адвокаты ответчиков по делу Трампа проведут переговоры с офисом окружного прокурора, чтобы согласовать условия освобождения и залог для своих клиентов, известный как залог согласия, прежде чем они сдадутся и сядут в тюрьму в Фултоне.

Если обвиняемые сдадутся без заключенного соглашения о залоге, которое должно быть одобрено судьей Верховного суда округа Фултон, они будут содержаться под стражей, рассказали адвокаты, знакомые с процессом.

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