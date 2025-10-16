logo

Трамп начал новую атаку на Путина: это дает надежду на окончание войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп начал новую атаку на Путина: это дает надежду на окончание войны

Дональд Трамп начал новую фазу давления на Владимира Путина, чтобы вынудить Россию закончить войну в Украине.

16 октября 2025, 08:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп начал "новую атаку" на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это один из ключей, которые способствуют окончанию войны в Украине.

Трамп начал новую атаку на Путина: это дает надежду на окончание войны

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на недавние заявления Трампа, раскритиковавшего Путина за нежелание закончить войну в Украине, а также пригрозил Китаю новыми тарифами.

"Трамп начал очередную атаку на путина и призывает прекратить войну. На фоне слов об оружии, а также о том, что Индия откажется от российской нефти, и явных попыток повлиять на Китай и договориться с Пекином по этому поводу выглядит довольно обнадеживающе", — пишет Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, российская экономика в значительной степени держится на экспорте энергоресурсов, поэтому лишение поступления средств в бюджет РФ из этого сектора может способствовать завершению войны.

"Ключи к РФ лежат именно в импорте российских ресурсов Глобальным Югом, в возможностях их ВПК и нефтепереработки и газовых мощностей", — добавил Коваленко.

Напомним, что Трамп заявил о своем разочаровании Путиным, вступающем в четвертый год войны, которую, по словам президента США, он должен был закончить за неделю. Из-за невозможности добиться военной победы Трамп заявил о своем непонимании, почему Путин отказывается завершать войну.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Сенат США поддерживает расширение полномочий для Трампа, позволяющих ему ввести пошлины в 500% на Китай из-за покупки российской нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину.

Также "Комментарии" писали, что Коваленко рассказал, какая судьба ждет Путина.



