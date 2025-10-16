Трамп начал новую атаку на Путина: это дает надежду на окончание войны

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп начал "новую атаку" на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это один из ключей, которые способствуют окончанию войны в Украине.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на недавние заявления Трампа, раскритиковавшего Путина за нежелание закончить войну в Украине, а также пригрозил Китаю новыми тарифами.

"Трамп начал очередную атаку на путина и призывает прекратить войну. На фоне слов об оружии, а также о том, что Индия откажется от российской нефти, и явных попыток повлиять на Китай и договориться с Пекином по этому поводу выглядит довольно обнадеживающе", — пишет Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, российская экономика в значительной степени держится на экспорте энергоресурсов, поэтому лишение поступления средств в бюджет РФ из этого сектора может способствовать завершению войны.

"Ключи к РФ лежат именно в импорте российских ресурсов Глобальным Югом, в возможностях их ВПК и нефтепереработки и газовых мощностей", — добавил Коваленко.

Напомним, что Трамп заявил о своем разочаровании Путиным, вступающем в четвертый год войны, которую, по словам президента США, он должен был закончить за неделю. Из-за невозможности добиться военной победы Трамп заявил о своем непонимании, почему Путин отказывается завершать войну.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Сенат США поддерживает расширение полномочий для Трампа, позволяющих ему ввести пошлины в 500% на Китай из-за покупки российской нефти.

