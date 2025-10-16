Трамп почав нову атаку на Путіна: це дає надію на закінчення війни

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що президент США Дональд Трамп почав "нову атаку" на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, це один з ключів, які можуть сприяти закінченню війни в Україні.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко відреагував на нещодавні заяви Трампа, який розкритикував Путіна за небажання закінчувати війну в Україні, а також пригрозив Китаю новими тарифами.

"Трамп почав чергову атаку на путіна і закликає припинити війну. На фоні слів про зброю, а також про те, що Індія відмовиться від російської нафти, і явних спроб вплинути на Китай та домовитися з Пекіном щодо цього також, виглядає доволі обнадійливо", — пише Коваленко.

За словами керівника ЦПД, російська економіка значною мірою тримається на експорті енергоресурсів, тому позбавлення надходження коштів до бюджету РФ з цього сектору може сприяти завершенню війни.

"Ключі до рф лежать саме в імпорті російських ресурсів Глобальним Півднем, в можливостях їх ВПК та нафтопереробки і газових потужностей", — додав Коваленко.

Нагадаємо, що Трамп заявив про своє розчарування Путіним, який вступає в четвертий рік війни, яку, за словами президента США, він мав закінчити за тиждень. Через неможливість досягти воєнної перемоги Трамп заявив про своє нерозуміння, чому Путін відмовляється завершувати війну.

Своєю чергою, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сенат США підтримує розширення повноважень для Трампа, які дозволяють йому запровадити мита у 500% на Китай через купівлю російської нафти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль відповів на критику Трампа щодо Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Коваленко розповів, яка доля чекає на Путіна.