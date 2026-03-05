Трамп начал прозревать: что теперь осознали в США про Европу и Украину

Политика президента США Дональда Трампа по отношению к союзникам в Европе может измениться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как пишет Politico, в Вашингтоне все яснее отдают себе отчет, что без поддержки европейских партнеров США, в том числе и Украины, Трампу будет сложнее вести масштабные военные операции.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным издания, конфликт между США и Ираном показал, что стратегическое сотрудничество с европейскими странами остается критически важным. К примеру, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался разрешить американским бомбардировщикам использовать британские базы для наступательных операций, согласившись только на оборонные действия.

Подобную позицию заняли и другие европейские лидеры. Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военную операцию на Ближнем Востоке, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал войну с Ираном опасной и противоречащей международному праву.

Аналитики отмечают, что агрессивная риторика Трампа по его возвращении к власти в 2025 году серьезно усложнила отношения с союзниками. Американский лидер сократил поддержку Украины, резко критиковал лидеров ЕС и выдвигал идею передачи Гренландии под контроль США. Однако нынешняя ситуация заставляет Вашингтон пересматривать подход к партнерам.

"Я предполагаю, что президент Трамп не пытался получить поддержку НАТО для войны в Иране – возможно, он не считал это целесообразным. Я подозреваю, что сейчас он, возможно, учится ценить значение широкой базы союзников", – считает британский политик Эмили Торнберри.

Соединенные Штаты также обратились за помощью к Владимиру Зеленскому, которого еще год назад Трамп критиковал в Овальном кабинете называя "диктатором" и тем, у кого "нет карт". Несмотря на это, Украина, обладающая значительным опытом противодействия иранским дронам типа "Шахед", может стать одним из ключевых партнеров в сфере борьбы с беспилотниками.

"Партнеры обращаются к нам, к Украине, за помощью. Запросы на этот счет также поступали от американской стороны", — сказал Зеленский.

Однако президент подчеркнул, что готов помочь США только при условии, что это не ослабит оборону Украины, а также, если "это будет инвестицией в наши дипломатические возможности", в том числе в усилия по прекращению войны.

Эксперты предупреждают, что игнорирование союзников может иметь стратегические последствия. По информации The Washington Post, глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн ранее предостерег Трампа, что без поддержки ключевых партнеров война с Ираном станет значительно более рискованной.

По мнению аналитиков, нынешняя ситуация демонстрирует, что даже самое мощное военное государство мира не может эффективно действовать на глобальной арене без координации с союзниками.

"Когда мы смотрим на все это, европейцы действительно беспокоятся об американской браваде и чрезмерном расширении влияния. Мнение о том, что мы можем стать свидетелями самоуничтожения американских властей — вот что, по моему мнению, действительно внушает страх даже у самых критических союзников", — сказала эксперт по Германии и трансатлантических отношений в Брукингском институте Констанце Штельценмюллер.

