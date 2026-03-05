Трамп почав прозрівати: що тепер усвідомили в США щодо Європи та України

Політика президента США Дональда Трампа щодо союзників у Європі може змінитися на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Як пише Politico, у Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що без підтримки європейських партнерів США, зокрема й України, Трампу буде складніше вести масштабні військові операції.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними видання, конфлікт між США та Іраном показав, що стратегічна співпраця з європейськими країнами залишається критично важливою. Наприклад, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився дозволити американським бомбардувальникам використовувати британські бази для наступальних операцій, погодившись лише на оборонні дії.

Подібну позицію зайняли й інші європейські лідери. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив військову операцію на Близькому Сході, а президент Франції Емманюель Макрон назвав війну з Іраном небезпечною та такою, що суперечить міжнародному праву.

Аналітики зазначають, що агресивна риторика Трампа після його повернення до влади у 2025 році серйозно ускладнила відносини зі союзниками. Американський лідер скоротив підтримку України, різко критикував лідерів ЄС та висував ідею передачі Гренландії під контроль США. Однак, нинішня ситуація змушує Вашингтон переглядати підхід до партнерів.

"Я припускаю, що президент Трамп не намагався отримати підтримку НАТО для війни в Ірані — можливо, він не вважав це доцільним. Я підозрюю, що зараз він, можливо, вчиться цінувати значення широкої бази союзників", — вважає британська політикиня Емілі Торнберрі.

Сполучені Штати також звернулися по допомогу до Володимира Зеленського, якого ще рік тому Трамп критикував в Овальному кабінеті називаючи "диктатором" та тим, у кого "немає карт". Попри це, Україна, яка має значний досвід протидії іранським дронам типу "Шахед", може стати одним із ключових партнерів у сфері боротьби з безпілотниками.

"Партнери звертаються до нас, до України, за допомогою. Запити з цього приводу також надходили від американської сторони", — сказав Зеленський.

Однак президент наголосив, що готовий допомогти США лише за умови, що це не послабить оборону України, а також, якщо "це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості", зокрема в зусилля з припинення війни.

Експерти попереджають, що ігнорування союзників може мати стратегічні наслідки. За інформацією The Washington Post, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн раніше застерігав Трампа, що без підтримки ключових партнерів війна з Іраном стане значно ризикованішою.

На думку аналітиків, нинішня ситуація демонструє, що навіть найпотужніша військова держава світу не може ефективно діяти на глобальній арені без координації з союзниками.

"Коли ми дивимося на все це, європейці насправді турбуються про американську браваду та надмірне розширення впливу. Думка про те, що ми можемо стати свідками самознищення американської влади — ось що, на мою думку, насправді вселяє страх навіть у найкритичніших союзників", — сказала експертка з питань Німеччини та трансатлантичних відносин у Брукінгському інституті Констанце Штельценмюллер.

