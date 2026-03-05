Великий аятола Ірану оголосив фетву про джихад у якій згадав про Трампа

Один з найвпливовіших шиїтських богословів Ірану, великий аятола Абдулла Джаваді Амолі оголосив "фетву про джихад", у якій використав жорстку риторику проти США та Ізраїлю. За його словами, обов'язково потрібно пролити кров "Трампа та сіоністів".

Аятола Ірану Абдулла Джаваді Амолі. Фото: AFP / EastNews

Відеозвернення аятоли Амолі поширилося у соціальних мережах. На кадрах іранський релігійний діяч оголошує "джихад", тобто "священну війну" проти США та Ізраїлю.

"Наша земля – наша честь. Пролиття крові сіоністів та президента США Дональда Трампа є обов'язковим. Відсутність аятоли Алі Хаменеї нестерпна. Навіть за найменші страждання попереду чекають незліченні винагороди", — сказав Амолі.

Його слова пролунали на тлі взаємних авіаударів та різкого загострення протистояння між Іраном, Ізраїлем і Сполученими Штатами.

Термін "джихад" у традиційному ісламському розумінні означає "боротьбу на шляху віри". Він може трактуватися як духовний або ідеологічний спротив, однак у політичному контексті часто асоціюється з воєнними діями проти ворогів ісламу.

Абдулла Джаваді Амолі — один із найавторитетніших шиїтських учених сучасного Ірану. Народжений у 1933 році, він відомий як філософ, богослов і впливовий релігійний діяч, чия позиція формує частину політичного та духовного дискурсу країни ще з часів Ісламської революції в Ірані.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Амолі не перший аятола, який оголосив про "джихад". Після смерті Алі Хаменеї, щонайменше два іранські аятоли також оголосили "священну війну" проти США та Ізраїлю.

Також "Коментарі" писали, що Іран пригрозив країнам Європи ультимативним попередженням про війну.