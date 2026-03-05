logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Великий аятола Ірану оголосив фетву про джихад у якій згадав про Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Великий аятола Ірану оголосив фетву про джихад у якій згадав про Трампа

Іранський аятола Абдулла Джаваді Амолі оголосив "джихад" проти США та Ізраїлю через смерть верховного лідера Алі Хаменеї.

5 березня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Один з найвпливовіших шиїтських богословів Ірану, великий аятола Абдулла Джаваді Амолі оголосив "фетву про джихад", у якій використав жорстку риторику проти США та Ізраїлю. За його словами, обов'язково потрібно пролити кров "Трампа та сіоністів".

Великий аятола Ірану оголосив фетву про джихад у якій згадав про Трампа

Аятола Ірану Абдулла Джаваді Амолі. Фото: AFP / EastNews

Відеозвернення аятоли Амолі поширилося у соціальних мережах. На кадрах іранський релігійний діяч оголошує "джихад", тобто "священну війну" проти США та Ізраїлю.

"Наша земля – наша честь. Пролиття крові сіоністів та президента США Дональда Трампа є обов'язковим. Відсутність аятоли Алі Хаменеї нестерпна. Навіть за найменші страждання попереду чекають незліченні винагороди", — сказав Амолі.

Його слова пролунали на тлі взаємних авіаударів та різкого загострення протистояння між Іраном, Ізраїлем і Сполученими Штатами.

Термін "джихад" у традиційному ісламському розумінні означає "боротьбу на шляху віри". Він може трактуватися як духовний або ідеологічний спротив, однак у політичному контексті часто асоціюється з воєнними діями проти ворогів ісламу.

Абдулла Джаваді Амолі — один із найавторитетніших шиїтських учених сучасного Ірану. Народжений у 1933 році, він відомий як філософ, богослов і впливовий релігійний діяч, чия позиція формує частину політичного та духовного дискурсу країни ще з часів Ісламської революції в Ірані.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Амолі не перший аятола, який оголосив про "джихад". Після смерті Алі Хаменеї, щонайменше два іранські аятоли також оголосили "священну війну" проти США та Ізраїлю.

Також "Коментарі" писали, що Іран пригрозив країнам Європи ультимативним попередженням про війну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Tasnimnews/392573
Теги:

Новини

Всі новини