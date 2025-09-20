Трамп намекнул, что хочет исправить одну из фатальных ошибок Байдена

Ранее новая администрация США критиковала экс-президента США и его команду за решение вывести войска из Афганистана. У Трампа называли это решение Байдена ошибочным. Теперь же президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Афганистаном о возвращении военных на авиабазу в Баграме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер отметил, вывод американских войск из Афганистана является самым постыдным днем в истории страны.

"Посмотрим, что будет с Баграмом. Мы ведем переговоры с Афганистаном. Его никогда не следовало сдавать... Не было никаких причин сдавать его... Я был тем, кто сократил количество солдат до 5000, но мы собирались сохранить Баграм, авиабазу", — сказал глава Белого дома журналистам.

Ссылаясь на свои источники издание WSJ подтвердило, что США в самом деле ведут переговоры с правительством в Афганистане о том, чтобы американские войска вновь вернулись в страну.

Источники рассказали, что переговоры предполагают возможное размещение там небольшого военного контингента, который мог бы возглавить контртеррористические операции.

Кроме того, американский чиновник, который охарактеризовал переговоры находящимися на ранней стадии, заявил, что присутствие может включать пилотируемые самолеты или беспилотники.

Об этом сообщает "Al Arabiya". По имеющейся информации, конфликт обострился на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов с пакистанской стороны.



