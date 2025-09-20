Трамп натякнув, що хоче виправити одну з фатальних помилок Байдена

Раніше нова адміністрація США критикувала екс-президента США та його команду за рішення вивести війська з Афганістану. У Трампа називали це рішення Байдена помилковим. Тепер президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Афганістаном про повернення військових на авіабазу в Баграмі.

Американський лідер зазначив, що виведення американських військ з Афганістану є найганебнішим днем в історії країни.

"Побачимо, що буде з Баграмом. Ми ведемо переговори з Афганістаном. Його ніколи не слід було здавати... Не було жодних причин здавати його... Я був тим, хто скоротив кількість солдатів до 5000, але ми збиралися зберегти Баграм, авіабазу", — сказав голова Білого дому журналістам.

Посилаючись на свої джерела, видання WSJ підтвердило, що США справді ведуть переговори з урядом в Афганістані про те, щоб американські війська знову повернулися до країни.

Джерела розповіли, що переговори передбачають можливе розміщення там невеликого військового контингенту, який міг би очолити контртерористичні операції.

Крім того, американський чиновник, який охарактеризував переговори на ранній стадії, заявив, що присутність може включати пілотовані літаки або безпілотники.

