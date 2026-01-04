Трамп намекнул на новую страну после атаки на Венесуэлу: кто оказался под угрозой

Президент США Дональд Трамп заявил, что после событий в Венесуэле внимание Вашингтона может быть приковано и к Кубе. Об этом он сказал во время пресс-конференции, комментируя американскую спецоперацию в Каракасе и захват многолетнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В то же время Трамп подчеркнул, что не рассматривает прямое военное вмешательство против Гаваны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что ситуации в Венесуэле и на Кубе имеют много общего.

"Система работает не лучшим образом. Люди там страдают. Думаю, в конце концов мы поговорим о Кубе, потому что Куба терпит неудачу как государство", – сказал президент США.

Трамп утверждает, что Куба и Венесуэла тесно связаны. По его словам, Гавана помогала режиму Мадуро в вопросах безопасности в обмен на нефть и финансовую поддержку.

"Куба всегда была очень зависима от Венесуэлы. Именно оттуда они получали свои деньги, и они защищали Венесуэлу, но в этом случае это сработало не слишком хорошо… Многие кубинцы потеряли свою жизнь. Они защищали Мадуро. Это был плохой ход", – добавил Трамп.

Присутствовавший на пресс-конференции государственный секретарь США Марко Рубио призвал кубинские власти воспринимать слова президента серьезно. По его словам, на месте кубинского правительства он был бы "очень озабочен".

Заявления Трампа прозвучали после военной операции США в столице Венесуэлы, проведенной с привлечением авиации, флота, беспилотников и спецслужб, после которой Трамп объявил о захвате Мадуро и его вывозе из страны.

