Венесуела – лише початок: Трамп пригрозив війною ще одній країні

Дональд Трамп виступив із погрозами Мексиці після операції у Венесуелі

3 січня 2026, 18:25
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп виступив із різкими заявами на адресу Мексики та її президента Клаудії Штейнбаум на тлі нещодавньої американської операції у Венесуелі. Під час брифінгу 3 січня він звинуватив мексиканську владу в нездатності контролювати ситуацію в країні і заявив, що Мексикою нібито фактично управляють наркокартелі.

Венесуела – лише початок: Трамп пригрозив війною ще одній країні

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, він має "хороші та дружні відносини" з президентом Мексики, проте реальна влада, як він стверджує, перебуває не в руках офіційного керівництва. Американський лідер заявив, що раніше пропонував Штейнбаум допомогу США у ліквідації картелів, але, за його версією, отримав відмову. Трамп стверджує, що мексиканський президент побоюється злочинних угруповань і не готовий піти на жорсткі заходи.

Глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати змушені реагувати, оскільки, за його словами, країна зазнала колосальних втрат через наркотрафік. Трамп заявив, що від наркотиків, що надходять до США, загинули сотні тисяч американців, і реальна цифра, за його оцінкою, сягає 300 тисяч людей. Основним каналом постачання він назвав південний кордон США.

При цьому президент США зазначив, що наркотики потрапляють до країни не лише з Мексики. Він також вказав на Канаду, заявивши, що частина заборонених речовин надходить і звідти, хоча основний потік, за його словами, все ж таки йде через південний напрямок. Трамп наголосив, що ситуація потребує рішучих дій з боку Вашингтона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у МЗС Росії засудили озброєну агресію США проти Венесуели 3 січня і висловили глибоке занепокоєння.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".




