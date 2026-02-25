logo

Трамп намекнул на обход Конституции: какое важное решение хочет протянуть
Трамп намекнул на обход Конституции: какое важное решение хочет протянуть

Несмотря на прямой запрет, экс-президент США продолжает говорить о возможности еще одной каденции

25 февраля 2026, 09:00
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп снова публично заговорил о потенциальном третьем президентском сроке, хотя это прямо запрещено Конституцией страны.

Трамп намекнул на обход Конституции: какое важное решение хочет протянуть

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время выступления в Конгрессе политик, рассуждая о своей нынешней каденции, оговорился: "В мой первый год второго срока", а затем добавил: "Должен был быть мой третий срок. Но случаются странные вещи". Эти слова вновь подогрели дискуссию о его намерениях на будущее.

Дональд Трамп и его сторонники продолжают утверждать, что выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден, были якобы сфальсифицированы. Однако многочисленные суды разных инстанций ранее отклонили подобные иски из-за отсутствия доказательств.

Ранее политик уже допускал возможность участия в выборах 2028 года. Тем не менее, Двадцать вторая поправка к Конституции США чётко ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками. Она была принята в 1951 году после четырёх сроков Франклин Рузвельт и не оставляет пространства для повторного избрания более двух раз.

Несмотря на периодические заявления Трампа о "третьем сроке", эксперты подчёркивают: на сегодняшний день юридических механизмов, позволяющих обойти конституционный запрет, не существует. Тем не менее подобные высказывания продолжают вызывать резонанс и усиливать политическую напряжённость в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что США "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат, войну, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом", – отметил американский лидер.




Источник: https://news.sky.com/story/trump-latest-epstein-victims-to-speak-ahead-of-trumps-state-of-the-union-address-13511578?postid=11135649#liveblog-body
