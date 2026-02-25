Трамп натякнув на обхід Конституції: яке важливе рішення хоче протягнути

Президент США Дональд Трамп знову публічно заговорив про потенційний третій президентський термін, хоча це прямо заборонено Конституцією країни.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час виступу в Конгресі політик, розмірковуючи про свою нинішню каденцію, обмовився: "У мій перший рік другого терміну", а потім додав: "Мав бути мій третій термін. Але трапляються дивні речі". Ці слова знову підігріли дискусію щодо його намірів на майбутнє.

Дональд Трамп та його прихильники продовжують стверджувати, що вибори 2020 року, на яких переміг Джо Байден, були сфальсифіковані. Проте численні суди різних інстанцій раніше відхилили подібні позови через відсутність доказів.

Раніше політик уже припускав можливість участі у виборах 2028 року. Проте, двадцять друга поправка до Конституції США чітко обмежує перебування президентом двома термінами. Вона була прийнята в 1951 після чотирьох термінів Франклін Рузвельт і не залишає простору для повторного обрання більше двох разів.

Незважаючи на періодичні заяви Трампа про "третій термін", експерти наголошують: на сьогоднішній день юридичних механізмів, які дозволяють обійти конституційну заборону, не існує. Проте подібні висловлювання продовжують викликати резонанс та посилювати політичну напруженість у США.

