Трамп намекнул на скорую сделку: какую страну хотят захватить США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшее время достичь соглашения с Кубой или принять другие решения по поводу будущего острова. По словам американского лидера, развитие событий в отношениях между двумя странами может произойти достаточно быстро.

Как сообщает Reuters, Трамп рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One, что США уже поддерживают контакты с Гаваной. В то же время он подчеркнул, что приоритетом для Вашингтона остаются переговоры с Ираном.

"Куба также хочет заключить сделку, и я думаю, что мы достаточно скоро либо заключим соглашение, либо сделаем все, что нам нужно", – заявил Трамп.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что между Гаваной и Вашингтоном уже начались переговоры. По его словам, они направлены на поиск решений через диалог по многочисленным двусторонним разногласиям.

Кубинский лидер признал, что страна переживает один из самых глубоких экономических кризисов за последние десятилетия. В значительной степени она связана с перебоями в снабжении нефтью, от которой зависит работа электростанций и транспортной системы острова.

Из-за дефицита топлива власти были вынуждены ввести регулярные отключения электроэнергии и ограничить работу части государственных служб. На этом фоне Трамп в последние недели неоднократно заявлял, что Куба находится на грани экономического коллапса и заинтересована в договоренностях с США.

Американский президент даже предположил, что остров может стать объектом "дружественного увлечения", а затем добавил, что сценарий может быть и "недружественным".

Несмотря на начало контактов, между сторонами остаются серьезные разногласия. В Вашингтоне намекают, что возможное смягчение давления будет зависеть от политических и экономических уступок Гаваны, тогда как кубинские власти настаивают на переговорах с уважением к суверенитету страны.

