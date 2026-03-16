Трамп натякнув на швидку угоду: яку країну хочуть захопити США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може найближчим часом досягти угоди з Кубою або ухвалити інші рішення щодо майбутнього острова. За словами американського лідера, розвиток подій у відносинах між двома країнами може відбутися досить швидко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, Трамп розповів журналістам на борту президентського літака Air Force One, що США вже підтримують контакти з Гаваною. Водночас він наголосив, що пріоритетом для Вашингтона наразі залишаються переговори з Іраном.

"Куба також хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо все, що нам потрібно", — заявив Трамп.

Раніше президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив, що між Гаваною та Вашингтоном уже розпочалися переговори. За його словами, вони спрямовані на пошук рішень через діалог щодо численних двосторонніх розбіжностей.

Кубинський лідер визнав, що країна переживає одну з найглибших економічних криз за останні десятиліття. Значною мірою вона пов’язана з перебоями у постачанні нафти, від якої залежить робота електростанцій і транспортної системи острова.

Через дефіцит палива влада була змушена запровадити регулярні відключення електроенергії та обмежити роботу частини державних служб. На цьому тлі Трамп останніми тижнями неодноразово заявляв, що Куба перебуває на межі економічного колапсу і зацікавлена у домовленостях зі США.

Американський президент навіть припустив, що острів може стати об’єктом "дружнього захоплення", а згодом додав, що сценарій може бути і "недружнім".

Попри початок контактів, між сторонами залишаються серйозні розбіжності. У Вашингтоні натякають, що можливе пом’якшення тиску залежатиме від політичних та економічних поступок Гавани, тоді як кубинська влада наполягає на переговорах із повагою до суверенітету країни.

