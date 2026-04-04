Трамп напомнил о своем ультиматуме Ирану: осталось 48 часов и будет ужас

Президент США Дональд Трамп резко обострил риторику в отношении Ирана, опубликовав жесткое заявление в соцсети X.

Американский лидер напомнил о ранее выдвинутом ультиматуме Тегерану – заключить соглашение или открыть Ормузский пролив для судоходства.

"Помните, как я дал Ирану десять дней? Время почти истекло – осталось 48 часов до того, как их накроет настоящий ад", — написал Трамп, добавив эмоциональное "Слава Богу!".

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося обострения вокруг Иран и фактической блокады Ормузского пролива – ключевой артерии мировой энергетики, через которую проходит значительная часть поставок нефти и газа.

Эксперты отмечают, что столь жесткая риторика может свидетельствовать о подготовке к дальнейшей эскалации. Ультимативный тон Трампа усиливает опасения относительно возможных военных действий в регионе в ближайшие дни.

Ранее Вашингтон неоднократно требовал от Тегерана разблокировать пролив, подчеркивая его критическое значение для глобальной экономики. В ответ иранская сторона заявляла, что не пойдет на уступки под давлением.

На фоне этого заявления рынки и международные партнеры внимательно следят за развитием ситуации. Любое силовое развитие событий может привести к резкому скачку цен на энергоносители и расширению конфликта за пределы региона.

Таким образом, ближайшие 48 часов могут стать решающими не только для противостояния США и Ирана, но и для глобальной безопасности в целом.

