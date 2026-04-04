Трамп нагадав про свій ультиматум Ірану: залишилося 48 годин і буде жах

Президент США Дональд Трамп різко загострив риторику щодо Ірану, опублікувавши жорстку заяву у соцмережі X.

Американський лідер нагадав про раніше висунутий ультиматум Тегерану – укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

"Пам'ятаєте, як я дав Ірану десять днів? Час майже минув – залишилося 48 годин до того, як їх накриє справжнє пекло", — написав Трамп, додавши емоційне "Слава Богу!".

Ця заява прозвучала на тлі загострення навколо Іран і фактичної блокади Ормузької протоки – ключової артерії світової енергетики, через яку проходить значна частина поставок нафти і газу.

Експерти зазначають, що така жорстка риторика може свідчити про підготовку до подальшої ескалації. Ультимативний тон Трампа посилює побоювання щодо можливих воєнних дій у регіоні найближчими днями.

Раніше Вашингтон неодноразово вимагав від Тегерана розблокувати протоку, наголошуючи на його критичному значенні для глобальної економіки. У відповідь іранська сторона заявляла, що не піде на поступки під тиском.

На тлі цієї заяви ринки та міжнародні партнери уважно стежать за розвитком ситуації. Будь-який силовий розвиток подій може призвести до різкого стрибка цін на енергоносії та розширення конфлікту за межі регіону.

Таким чином, найближчі 48 годин можуть стати вирішальними не лише для протистояння США та Ірану, а й для глобальної безпеки загалом.

