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Трамп напоследок решил помиловать индейку

Дональд Трамп принял участие в традиционной официальной церемонии ко Дню благодарения

сегодня, 11:57
Автор:

Сергей Медведев

В Белом доме прошла традиционная церемония помилования индейки накануне национального праздника Дня Благодарения. В последний раз ее провел действующий президент США Дональд Трамп, который оставит свой пост в январе 2021 года.

Трамп напоследок решил помиловать индейку

За праздничным столом в окружении чиновников и просто зрителей, Дональд Трамп избавил от съедения индейку и ее дублера. Птицы имели клички "Кукуруза" и "Початок", их доставили из штата Айова, где, как известно, все хорошо.

Не обошлось и без курьезов. После того, как Трамп помиловал индеек, один из присутствующих журналистов выкрикнул вопрос, помилует ли Дональд себя. Впрочем, пока еще глава государства проигнорировал выходку.

Напомним, что традиция миловать индейку восходит еще  ко временам, когда президентом был Авраам Линкольн. В 1989 году ее сделали официальной.

Как сообщал портал "Комментарии", Госдеп США приступил к процессу передачи власти избранному президенту Джо Байдену. С таким заявлением в эфире Fox News выступил государственный секретарь Майк Помпео. В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп в своем Твиттере заявил, что не в компетенции  GSA решать, кто будет следующим президентом.


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Источник: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/11/24/president-donald-trump-pardons-thanksgiving-turkey-skips-political-jokes/6406179002/
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