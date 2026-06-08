Трамп нарушил свое главное обещание: что сказал о бесконечных войнах США

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не давал предвыборного обещания избегать новых войн, чем отрицал один из ключевых тезисов своей политической кампании. Об этом он сказал в интервью NBC в программе Meet the Press, вышедшем в эфир 6 июня.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналисткой Кристен Велкер Трамп заявил, что его администрация не обещала избегать военных конфликтов.

"Я не гарантировал, что войны не будет. Зачем мне было строить сильнейшую армию в мире? Я создал нашу армию. Я унаследовал ужасную армию. У нас не было оборудования. У нас ничего не было. Я создал потрясающую армию. Когда вы говорите, что я обещал, я ничего не обещал", — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что выступает против "бесконечных войн", однако нынешнюю войну с Ираном не считает таковой. По его словам, война в Иране длится всего 3 месяца, тогда как война во Вьетнаме длилась 19 лет "из-за глупых людей".

"Мы там несколько месяцев, и угроза в значительной степени прошла. Вскоре она пройдет полностью. Вы не можете позволить Ирану иметь ядерное оружие, иначе они вас взорвут. Не будет Кристен. Не будет NBC. Не будет Meet the Press", — сказал Трамп.

Заметим, что заявление Трампа противоречит предыдущим его публичным обещаниям. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что США прекратят участие в "бесконечных иностранных войнах". В частности, в 2024 году он говорил избирателям, что "Я не отправлю вас воевать и умирать в глупых иностранных войнах, которые никогда не кончатся". Впоследствии это обещание президент США повторял еще несколько раз в предвыборной кампании. Тогда Трамп говорил, что "Я не собираюсь вступать в войну. Я собираюсь остановить войны".

Кроме того, в официальной биографии Трампа, написанной Белым домом, отмечается, что одним из главных приоритетов президента является "прекращение бесконечных войн".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналистка задала вопрос, после которого Дональд Трамп раздавил микрофон и ушел из интервью.