Трамп порушив свою головну обіцянку: що сказав про нескінченні війни США

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не давав передвиборчої обіцянки уникати нових воєн, чим заперечив одну з ключових тез своєї політичної кампанії. Про це він сказав в інтерв’ю NBC у програмі Meet the Press, яке вийшло в ефір у 6 червня.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час розмови з журналісткою Крістен Велкер Трамп заявив, що його адміністрація не обіцяла уникати військових конфліктів.

"Я не гарантував, що війни не буде. Навіщо мені було будувати найсильнішу армію у світі? Я створив нашу армію. Я успадкував жахливу армію. У нас не було обладнання. У нас нічого не було. Я створив приголомшливу армію. Коли ви кажете, що я обіцяв, я нічого не обіцяв", — сказав Трамп.

Президент США наголосив, що виступає проти "нескінченних воєн", однак нинішню війну з Іраном не вважає такою. За його словами, війна в Ірані триває лише 3 місяці, тоді як війна у В'єтнамі тривала 19 років "через дурних людей".

"Ми там кілька місяців, і загроза значною мірою минула. Незабаром вона мине повністю. Ви не можете дозволити Ірану мати ядерну зброю, інакше вони вас підірвуть. Не буде Крістен. Не буде NBC. Не буде Meet the Press", — сказав Трамп.

Зауважимо, що заява Трампа суперечить його попереднім публічним обіцянкам. Під час передвиборчої кампанії він неодноразово заявляв, що США припинять участь у "безкінечних іноземних війнах". Зокрема, у 2024 році він говорив виборцям, що "Я не відправлю вас воювати і вмирати в дурних іноземних війнах, які ніколи не закінчаться". Згодом цю обіцянку президент США повторював ще кілька разів у передвиборчій кампанії. Тоді Трамп казав, що "Я не збираюся розпочинати війну. Я збираюся зупинити війни".

Крім того, в офіційній біографії Трампа, написаній Білим домом, також зазначається, що одним із головних пріоритетів президента є "припинення нескінченних воєн".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що журналістка задала питання після якого Дональд Трамп розчавив мікрофон та пішов геть з інтерв’ю.