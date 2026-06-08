Трамп порушив свою головну обіцянку: що сказав про нескінченні війни США

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не давав передвиборчої обіцянки уникати нових воєн, чим заперечив одну з ключових тез своєї політичної кампанії. Про це він сказав в інтерв’ю NBC у програмі Meet the Press, яке вийшло в ефір у 6 червня.
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Під час розмови з журналісткою Крістен Велкер Трамп заявив, що його адміністрація не обіцяла уникати військових конфліктів.
Президент США наголосив, що виступає проти "нескінченних воєн", однак нинішню війну з Іраном не вважає такою. За його словами, війна в Ірані триває лише 3 місяці, тоді як війна у В'єтнамі тривала 19 років "через дурних людей".
Зауважимо, що заява Трампа суперечить його попереднім публічним обіцянкам. Під час передвиборчої кампанії він неодноразово заявляв, що США припинять участь у "безкінечних іноземних війнах". Зокрема, у 2024 році він говорив виборцям, що "Я не відправлю вас воювати і вмирати в дурних іноземних війнах, які ніколи не закінчаться". Згодом цю обіцянку президент США повторював ще кілька разів у передвиборчій кампанії. Тоді Трамп казав, що "Я не збираюся розпочинати війну. Я збираюся зупинити війни".
Крім того, в офіційній біографії Трампа, написаній Білим домом, також зазначається, що одним із головних пріоритетів президента є "припинення нескінченних воєн".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що журналістка задала питання після якого Дональд Трамп розчавив мікрофон та пішов геть з інтерв’ю.