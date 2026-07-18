Трамп нашел нового виновного: почему президент США набросился с новыми угрозами на Канаду

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал власти Канады из-за масштабных лесных пожаров, дым от которых накрыл значительную часть Среднего Запада и Восточного побережья США. В публикации в Truth Social американский лидер заявил, что намерен обсудить ситуацию с премьер-министром Канады Марком Карни, а также возложил на Оттаву ответственность за ухудшение качества воздуха в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, канадские власти якобы не обеспечивают должный уход за лесами и допускают накопление сухостоя, что приводит к ежегодным катастрофическим пожарам. Президент США назвал происходящее "умышленной халатностью" и заявил, что последствия таких действий обходятся американской экономике в миллиарды долларов. Более того, он предложил учитывать ущерб от загрязнения воздуха при расчете действующих торговых пошлин в отношении Канады.

Тем временем сама Канада переживает один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров за последние годы. По официальным данным, огнем уже уничтожено свыше шести миллионов гектаров лесов. В провинциях Британская Колумбия и Альберта продолжают действовать более 450 очагов возгорания, большинство из которых остаются неконтролируемыми. Из опасных районов эвакуированы жители нескольких населенных пунктов, а температура местами превышает +37 градусов.

К борьбе со стихией привлечены около 150 самолетов и вертолетов, а также подразделения армии. Канадские власти обратились за международной помощью, и в страну уже прибыли пожарные из Австралии и Южной Африки.

При этом критика Трампа вызвала дискуссию, поскольку Канада уже более 40 лет регулярно оказывает помощь США во время крупных природных пожаров. Канадские специалисты неоднократно направлялись в Калифорнию, Орегон и другие американские штаты, а уникальные самолеты-амфибии Canadair CL-415 считаются одними из самых эффективных средств борьбы с огнем.

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